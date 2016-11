Wismar: MONDI GmbH eröffnet neue Geschäftsstelle

Dritter Ostsee-Standort für den Personaldienstleister

(firmenpresse) - Ab sofort begrüßt der Personaldienstleister MONDI GmbH Kunden und Bewerber am neuen Standort in der Dr.-Leber-Straße 54 in Wismar. Das neue Büro ist verkehrsgünstig in der Wismarer Innenstadt gelegen und nur wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt. "Moderne und großzügige Räume bieten ausreichend Platz für individuelle Beratungsgespräche", sagt Dieter Baumann, Geschäftsführer des Unternehmens. "Der Kundenservice steht bei uns an erster Stelle."



Mit der Eröffnung reagiert das Unternehmen auf einen gestiegenen Bedarf an Fachkräften im Bereich Schiffbau. Wismar ist bereits die vierte Geschäftsstelle des Unternehmens in Mecklenburg-Vorpommern (darüber hinaus gibt es Niederlassungen in Rostock, Neubrandenburg und Greifswald).



MONDI Werft bietet attraktive Positionen für Facharbeiter in der Montage, Instandhaltung und Reparatur, zum Beispiel als: Schiffbauer, Werftschweißer, Rohrschlosser, Stahlschiffbauer, Schiffselektriker und Schiffstischler.



Die Öffnungszeiten der neuen Geschäftsstelle in Wismar, Dr.-Leber-Straße 54, sind: Montag bis Freitag 8.00 bis 17.00 Uhr. Außerhalb der Öffnungszeiten können ebenfalls Termine vereinbart werden. Wer sich telefonisch beraten lassen möchte, erreicht die MONDI-Mitarbeiter unter der Nummer 03841-39400-40. E-Mails gehen an wismar(at)mondigmbh.de.



Weitere Informationen sind unter www.mondigmbh.de erhältlich.







http://www.mondigmbh.de



MONDI unterstützt Unternehmen mit Bedarf an flexiblen Arbeitskräften in allen Feldern der Personaldienstleistung. Die 2002 gegründete Firma hat sich auf die Bereiche Industrie, Handwerk und Verwaltung spezialisiert und ist an 17 Standorten im gesamten Bundesgebiet für ihre Kunden und Mitarbeiter da.Als Mitglied des Zeitarbeitsverbands iGZ und mit einer Zertifzierung nach DIN9001:2008 gehört MONDI zu den Top-Adressen der Branche.



