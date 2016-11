Industrieller 100 W, 300µJ Femtosekundenlaser Tangor mit Industrie 4.0 Funktionen

(PresseBox) - Mit dem Femtosekundenlaser Tangor stellt der Französische Hersteller Amplitude Systemes einen kompakten, industriellen 100 W, 300 µJ, 1.030 nm Laser für Anwendungen mit einem großen Bedarf an mittlerer Leistung vor, dessen System Industrie 4.0 Funktionen unterstützt.

Die herausragenden Eigenschaften des Tangor sind die genannte Pulsenergie, die kompakte Bauform, die Lasertechnologie und die einfache Integration. Die Pulsdauer des Tangor beträgt < 500 fs. Weitere Optionen wie zum Beispiel Burst-Mode und die Frequenzkonversion auf 515 nm und 343 nm sind verfügbar.

Amplitude Systemes ergänzt mit dem Femtosekundenlaser Tangor damit das bestehende Angebot an Ultrakurzpulslasern für unterschiedlichste industrielle Anwendungen.



Laser 2000 bietet seinen Kunden seit mehr als 25 Jahren für deren anspruchsvolle Anwendung die passende Lösung in Zusammenarbeit mit weltweit führenden Herstellern als "Kundenspezifische Lösung aus einer Hand". Die Photonik bedeutet für Laser 2000 und seine Mitarbeiter Passion und Profession zugleich. Die sehr erfahrenen Mitarbeiter begeistern sich für die Optischen Technologien und sind immer am Puls der Zeit für die neuesten Technologien, Produkte und Anwendungsmöglichkeiten.

Wir setzen dabei auf Innovation, höchste Qualität und allen voran auf das Wissen, die Kreativität und die Begeisterungsfähigkeit unserer Mitarbeiter. Bei der richtigen Auswahl für Ihre Anforderungen werden unsere Kunden von einem exzellenten Team aus promovierten und diplomierten Naturwissenschaftlern unterstützt, die über einen enormen Erfahrungsreichtum verfügen.

Unsere Passion für die faszinierende Welt der Photonen ist die Grundlage unseres Denkens und Handelns. Auf dieser Basis ist es unser Ziel, höchste Kundenzufriedenheit zu schaffen und als Unternehmen eine führende Position im europaweiten Markt für Optische Technologien im Jahrhundert der Photonen einzunehmen.







Dies ist eine Pressemitteilung von

Laser 2000 GmbH

Datum: 22.11.2016

Laser 2000 GmbH

