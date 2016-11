junge Welt: Chef der syrischen Kurden fordert Stopp der deutschen Hilfe für die Türkei

(ots) - Der Kovorsitzende der kurdischen Partei der

Demokratischen Union (PYD) in Syrien, Saleh Muslim Mohamad, hat einen

Stopp der deutschen und europäischen Unterstützung für die Türkei

gefordert. Im Gespräch mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung

junge Welt (Mittwochausgabe) sagte er, insbesondere die Ergebnisse

der Luftaufklärung durch deutsche »Tornados« über Syrien dienten

Ankara für den Kampf gegen die Kurden. »Die Türken haben nach wie vor

gute Beziehungen zum Daesch (Islamischer Staat, IS), an den sie

Zieldaten weitergeben. Zum anderen nutzen sie die

Aufklärungsergebnisse für ihre eigenen Angriffe auf die kurdischen

Gebiete«, so Saleh Muslim.



Von der deutschen Bundesregierung verlangte der kurdische

Politiker, die Waffenlieferungen an die Türkei einzustellen. Zudem

solle sich Berlin dafür einsetzen, die Milliardenhilfen der EU für

Ankara zu beenden. Ansonsten drohe in der Region eine weitere

Zuspitzung, warnte der PYD-Chef. »Eine ungeschickte Bewegung und die

Situation in Syrien droht international zu eskalieren. Deutschland

kommt hier eine große Verantwortung zu.«



Am Dienstag war bekanntgeworden, dass die türkische Justiz

Haftbefehl gegen Saleh Muslim Mohamad erlassen hat.







