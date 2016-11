ZDF-Programmänderung ab Woche 49/16

So., 4.12.



Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten:



22.00 Modus - Der Mörder in uns (3)



23.25 ZDF-History (VPS 23.30)



0.10 heute Xpress (VPS 0.15)



0.15 Ein Eingang für die Ewigkeit (VPS 0.20)



1.00 Peter Hahne (VPS 1.05)



1.30 Modus - Der Mörder in uns (3) (VPS 1.35)



2.55 Frag den Lesch (VPS 3.05)



3.10 Terra X (VPS 3.20)

Ein Tag im alten Rom



3.55 Terra X (HD/UT)

Alexander der Große - Auf dem Weg zur Macht

Film von Martin Carazo Mendez und Christian Twente

(Erstsendung 26.10.2014)

Deutschland 2014



4.40 Global Vision (VPS 4.35)



4.45- Dr. Klein

5.30



((Die Wiederholung "planet e.: Die Kürbis-Flatrate" entfällt.)



Di., 6.12.



1.00 Neu im Kino

Bitte Ergänzung beachten:

"Alle Farben des Lebens" von Gaby Dellal



Mi., 7.12.



23.15 auslandsjournal spezial

Die Wutpolitiker - Europa und die Populisten

Bitte Änderung beachten:

Frankreich/Österreich/Niederlande/Polen 2016



Bitte streichen: Belgien



(Änderung bitte auch für die Wiederholung um 3.05 Uhr beachten.)



Woche 50/16



Di., 13.12.



0.15 Neu im Kino

Bitte Ergänzung beachten:

"Das unbekannte Mädchen" von Luc Dardenne und Jean-Pierre

Dardenne







