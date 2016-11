DORNER Health IT Solutions beim Strategy Circle auf Schloss Hohenkammer

Der Trend geht weg von monolithischen KIS Systemen

(firmenpresse) - Müllheim, 22.11.2016. Das mittelständische Unternehmen DORNER Health IT Solutions, Anbieter von IT Lösungen für das Gesundheitswesen und Abläufen in Klinik und Labor, wird nach Teilnahme an der gleichnamigen Veranstaltung in der Schweiz, auch am Strategy Circle für Gesundheit vom 23.-24. November im Schloss Hohenkammer bei München mit mehreren Firmenvertretern präsent sein.



Der Trend im Klinik-Bereich bei kleinen bis mittleren Häusern, geht weg von monolithischen Systemen und hin zu flexiblen best-of-breed-Lösungsansätzen. Mit dem Thema KIS und Customizing der Standardsoftware an individuelle Bedürfnisse und Vernetzung unterschiedlicher Systeme, hat DORNER ein zentrales Thema dieser Networking Veranstaltung aufgegriffen.



Die hohe Resonanz von Führungskräften aus IT, Finanz und Administration zu diesem Thema an beiden Veranstaltungstagen, bestätigen den aktuellen Trend in den Gesundheitseinrichtungen.



Labor-Informations-Systeme, Routinelabor - Mikrobiologie - Blutbank - Speziallösungen für die Genetik, Stammzelllabor, Sportmedizin, Rechtsmedizin, Studienmodul, Kommunikationslösungen zur Anbindung externer Einsender oder Partner, Agile Methodik und Continuous Delivery sind weitere Themenschwerpunkte zwischen der Firma DORNER und hochrangigen Vertretern der Gesundheitseinrichtungen, sei es bei individuellen Gesprächen oder im Rahmen der von DORNER geleiteten Gruppendiskussion.







http://www.dorner.de



Mit fast 35 Jahren Marktpräsenz gehört DORNER zu den führenden Anbietern von IT für das Gesundheitswesen und optimiert Abläufe in Klinik und Labor. 1982 wurde das Unternehmen im südbadischen Markgräflerland von Karl-Eugen Dorner gegründet und konzentrierte sich von Anfang an auf die Entwicklung von Softwarelösungen für medizinische Laboratorien. Heute ist DORNER nach wie vor in Familienbesitz. Für weitere Informationen zu DORNER, besuchen Sie bitte www.dorner.de

