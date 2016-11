"FAKT": Ruandischer Botschafter fordert 1.003 Schädel zurück

(ots) - Nachdem das ARD-Magazin "FAKT" enthüllt hat, dass

in einem Depot in Berlin 1.003 Schädel aus Ruanda lagern, fordert der

Botschafter des Landes, Igor Cesar, die Gebeine nun zurück.



"Das ist das erste Mal, dass ich davon höre, dass man hier Schädel

aus Ruanda hat", sagte der Botschafter zu "FAKT". Über die Ergebnisse

der FAKT-Recherchen zeigte sich Igor Cesar entsetzt. Für den

Botschafter ist klar, dass die Gebeine nicht in Deutschland bleiben

können. "Wichtig wäre, dass die aus den Kellern hier rauskommen und

nach Ruanda zurückkehren", sagte er weiter zu "FAKT".



Die Schädel stammen aus der einstigen Kolonie Deutsch-Ostafrika,

zu der Ruanda von 1884 bis 1916 gehört hat. Hunderte der Gebeine

wurden in moralisch äußerst fragwürdigen Sammelaktionen aus dem Land

herausgebracht, weil in Berlin Wissenschaftler sogenannte

rassekundliche Forschungen durchführen wollten.



Mehr dazu in "FAKT", heute 21.45 Uhr, im Ersten.







