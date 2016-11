HEVC Advance verkündet lizenzfreie HEVC-Software

(ots) - HEVC Advance, ein unabhängiger

Lizenzverwalter, kündigte heute eine bedeutende Software-Initiative

an, um die Verbreitung von HEVC/UHD in Mobilgeräten und PCs von

Verbrauchern intensiv voranzutreiben. Im Rahmen dieser Initiative

verzichtet HEVC Advance auf Lizenzierungen bzw. Lizenzgebühren für

die HEVC-Funktionalität in einer Anwendungsschicht-Software, welche

auf Mobilgeräte oder PCs nach dem Erstkauf heruntergeladen wird und

die HEVC-Verschlüsselung oder HEVC-Entschlüsselung komplett

softwareintern auf einer allgemeinen CPU vornimmt. Unter diese

Initiative fällt Software wie Browser, Mediaplayer und diverse

Software-Anwendungen.



Peter Moller, CEO von HEVC Advance, erklärt: "Wir sind sehr

erfreut, diese Initiative anbieten zu können. Ein wichtiges Ziel von

HEVC Advance ist die Verbreitung der HEVC/UHD-Technologie in

Verbrauchergeräten. Die HEVC-Technologie, die in spezialisierten

Hardware-Schaltungen genutzt wird, bietet das beste und effizienteste

Nutzererlebnis. Und dennoch gibt es Millionen Mobilgeräte und PCs auf

dem Markt, die noch nicht mit der HEVC-Hardware-Option ausgestattet

sind. Unsere Initiative soll es App- und Browser-Entwicklern

ermöglichen, die HEVC-Technologie in ihren Software-Produkten zu

integrieren, damit bald alle Endnutzer in den Genuss von

HEVC/UHD-Videos kommen. In diesem Zusammenhang möchte ich mich ganz

besonders bei Tom Vaughan von MulticoreWare für seine Beratung bei

der Erarbeitung der Initiative bedanken."



Tom Vaughan, Vice President und General Manager of Video bei

MulticoreWare merkte an: "Wir haben viel in die Entwicklung unserer

HEVC-Codecs und verbundenen Bibliotheken investiert. Von Anfang an

war HEVC Advance sehr bemüht, zuzuhören, zu verstehen und Lösungen zu

erarbeiten, um die Bedenken des Markts hinsichtlich der

HEV-Technologie auszuräumen. Wir sind ihnen für diese Mühe dankbar



und glauben, dass durch diese Initiative Softwareentwickler,

Webdienst-Anbieter, Mobilgerät-Hersteller und andere

Branchenvertreter angeregt werden und es leichter finden, diesen

riesigen Wettbewerbsvorteil von HEVC schnellstmöglich zu nutzen."



Es gelten bestimmte Ausnahmen/Bedingungen. Alle Informationen zur

Initiative finden Sie auf der Website von HEVC Advance:

http://hevcadvance.com



Informationen zum Lizenzprogramm von HEVC Advance



Neben der oben beschriebenen Software-Initiative bietet HEVC

Advance weitere Anreize an, um Hersteller von Verbrauchergeräten

anzuregen, die HEVC-Funktionalität beim Erstkauf zu integrieren.

Beispielsweise verlangt HEVC Advance nur eine Pauschalgebühr für ein

Verbrauchergerät, selbst wenn dieses Gerät mehrere

HEVC-Verschlüsseler und HEVC-Entschlüsseler beim Erstkauf enthält (es

gelten vereinzelte Ausnahmen). Demnach können beim Erstkauf beliebig

viele HEVC-Softwareprodukte in einem Verbrauchergerät enthalten sein,

ohne dass Gebühren mehrmals berechnet werden. Dies gilt nur, wenn die

Lizenzgebühr für das Gerät vom Geräte-Hersteller an HEVC Advance

bezahlt wurde (oder wird). Ferner können Lizenznehmer sogar nach dem

Erstkauf von Gerätegebühren für HEVC-Softwareprodukte befreit werden,

sofern diese Produkte auf einem Verbrauchergerät installiert sind,

für das die Gerätegebühren bereits bezahlt wurden (oder noch bezahlt

werden).



Nähere Informationen und Antworten erhalten Sie per E-Mail an

licensing(at)hevcadvance.com. Wenn Sie eine Lizenz oder eine

ausführliche Zusammenfassung des Lizenzsystems und Anreizprogramms

von HEVC Advance erhalten möchten, gehen Sie bitte auf die Website

von HEVC Advance: http://hevcadvance.com



Informationen zu HEVC Advance



HEVC Advance ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen,

das zur Entwicklung, zur Verwaltung und zum Management eines

Patentpools für die Lizenzierung der für HEVC/H.265 wesentlichen

Patente gegründet wurde. HEVC Advance bietet einen transparenten und

effizienten Lizenzierungsmechanismus für patentierte

HEVC-Technologien. Weitere Informationen zu HEVC Advance finden Sie

unter hevcadvance.com (http://www.hevcadvance.com/).







