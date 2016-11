OGT gibt kommerzielle und finanzielle Highlights für das Geschäftsjahr 2016 bekannt

Hochintegriertes Molekulargenetik-Portfolio bietet signifikantes

Umsatzwachstum und nachhaltigen Gewinn



Oxford Gene Technology (http://www.ogt.com) (OGT), The Molecular

Genetics Company(TM), Spezialist im Bereich Molekulargenetik, hat

anhaltend starke Umsätze mit seinem hochintegrierten

Molekulargenetik-Portfolio vermeldet, welches nachhaltiges und

profitables Wachstum bietet. Die kommerziellen und finanziellen

Highlights für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 30. September

weisen einen Produktumsatz von 18,4 Millionen GBP aus, was im

Vergleich zum Geschäftsjahr 2015 eine Steigerung um 29 Prozent

darstellt.



- Wachstum Gesamtumsatz um 15 % auf 19,7 Mio. GBP (Geschäftsjahr

2015: 17,1 Mio. GBP)

- Wachstum Produktumsatz um 29 % auf 18,4 Mio. GBP (Geschäftsjahr

2015: 14,3 Mio. GBP)

- Vollständig integriertes Portfolio liefert nachhaltiges und

profitables Wachstum



Die beeindruckende Ertragslage von OGT zeigt die Effizienz der

Unternehmensstrategie, die darin besteht, innovative Produkte für die

Molekulargenetik mit hohem Wachstumspotenzial zu entwickeln. Dr. Mike

Evans, CEO von OGT, sagte dazu:



"Die strategischen Entscheidungen, die wir in den letzten Jahren

getroffen haben, haben für eine Umgestaltung des Unternehmens

gesorgt. Wir sind nun ein rationalisiertes und profitables

Unternehmen, das sich voll und ganz auf die Entwicklung innovativer

Produkte für die Molekulargenetik konzentriert. Diese Konzentration

auf unser integriertes Portfolio mit Molekulargenetik-Produkten hat

zu einem starken Umsatzwachstum und einer signifikanten

Gewinnsteigerung aus den kommerziellen Aktivitäten geführt."



Kommerzielle Highlights



Cytocell®: Fluorescence in situ Hybridisation (FISH) Proben zum



Erkennen genetischer Veränderungen aufgrund von Erbkrankheiten und

Krebs überflügeln das Marktwachstum



- Fortgesetztes Wachstum im zweistelligen Bereich überflügelt das

Marktwachstum; Steigerung des Marktanteils (Marktwachstum bei 7

Prozent)

- OGT behauptet seine Position als marktführender FISH-Anbieter mit

dem größten Sortiment an FISH-Proben auf dem Markt

- Nochmalige Erweiterung des Cytocell FISH-Proben-Portfolios (http://

www.ogt.com/news_events/news/1104_ogt_expands_its_portfolio_of_cyto

cell_pathology_fish_probes) um mehr als 14 Hämatologie-Proben und

CE-IVD-markierte Pathologie-Proben für Lungenkrebs und Gliatumore



CytoSure(TM): Großes Sortiment an Array-Produkten für die

molekulare Zytogenetik, Krebsforschung und für die Forschung im

Bereich der Fortpflanzungsmedizin, zeigt beeindruckendes Wachstum und

führt zur Akquise von Neukunden auf der ganzen Welt



- Großes Wachstum des Kundenstamms dank erfolgreicher

exon-fokussierter Strategie, einschließlich der Entwicklung

molekularer Arrays, um die NGS mit erstklassiger CNV-Erkennung zu

ergänzen

- Anhaltend erfolgreiche Marktentwicklung des CytoSure Constitutional

v3 Arrays (http://www.ogt.com/products/1073_cytosure_constitutional

_v3_arrays) und Markteinführung des CytoSure Constitutional v3 +LOH

Arrays (http://www.ogt.com/products/1073_cytosure_constitutional_v3

_arrays) ? die einzigen Arrays mit dem neuesten evidenzbasierten

Content zur verbesserten Erkennung von Entwicklungsstörungen

- CytoSure bestätigt, dass sich der nichtinvasive Pränataltest (NIPT)

der Beantragung der CE-Kennzeichnung nähert, da das Vereinigte

Königreich den Einsatz von NIPT zur Aufnahme im nationalen

Screening-Programm genehmigt hat



SureSeq(TM): Erweiterung des Portfolios von Vorbereitungsprodukten

zum Anlegen von NGS-Bibliotheken zur präzisen Erkennung von

genetischen Varianten führt zu einer Steigerung des Umsatzwachstums

und ermöglicht einen flexiblen kundenorientierten Fokus



- Die Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte führten zu

einem gesteigerten Umsatzwachstum und einer soliden Umsatz-Pipeline

- Die Einführung von SureSeq myPanel(TM) NGS Custom Cancer Panels (ht

tp://www.ogt.com/products/1294_sureseq_mypanel_ngs_custom_cancer_pa

nels) verstärkten die flexible kundenorientierte Strategie des

Unternehmens, indem die Erkennung wichtiger Krebsgenvarianten

vereinfacht wurde

- Erweiterung des Portfolios in den Bereichen Krebserkrankungen und

seltene Krankheiten mit neuem Custom Panel Content und

krankheitsorientierten Panels, die kurz vor der Markteinführung

stehen bzw. sich in der Entwicklung befinden



Im Hinblick auf 2017 fügte Dr. Evans hinzu: "Unser Unternehmen

konzentriert sich nun auf nachhaltiges und profitables Wachstum. Und

unsere Strategie ist darauf ausgerichtet, auf dem Markt der

molekularen Medizin weiter zu wachsen. Im Zuge dieses Ansatzes werden

wir auch weiterhin unsere beliebten Customisation-Programme

entwickeln und ausweiten ? Cytocell myProbes®

(http://www.cytocell.com/products/custom-fish-probes), SureSeq

myPanel (http://ogt.com/products/1294_sureseq_mypanel_ngs_custom_canc

er_panels) und anpassbarer CytoSure Array Content (http://www.ogt.com

/products/381_cytosure_custom_designed_acgh_arrays) ? ermöglichen

einen wirklich kundenorientierten Ansatz und unterscheidet OGT

deutlich von seinen Mitbewerbern."



CytoSure(TM) und SureSeq(TM): Nur für Forschungszwecke, nicht für

den Einsatz bei Diagnoseverfahren. Cytocell®: Einige Produkte sind

in Ihrer Region möglicherweise nicht erhältlich.







