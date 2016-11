Bombardier gibt den Abschluss seiner neuen Ausgabe von Senior Notes bekannt, die 2021 fällig werden

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) MONTREAL, QUÉBEC (KANADA -- (Marketwired) -- 11/22/16 -- Bombardier Inc. (TSX: BBD.A)(TSX: BBD.B)(OTCQX: BDRBF) gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein Angebot der neuen Senior Notes mit einem Gesamtnennbetrag von 1,4 Milliarden US-Dollar erfolgreich abgeschlossen hat, die am 1. Dezember 2021 fällig werden; sie haben einen Kupon von 8,750 % pro Jahr und werden für 99,001 % des Nennwerts verkauft werden (die ?Notes").

Bombardier beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesen Notes zusammen mit dem verfügbaren Bargeld für die Finanzierung der Einlösung aller seiner ausstehenden und im März 2018 fälligen Senior Notes mit 7,50 % (die ?2018 fälligen Notes mit 7,50 %") und der im September 2018 fälligen Senior Notes mit 5,50 % (die ?2018 fälligen Notes mit 5,50 %") zu nutzen, wobei Einlösungsmitteilungen unmittelbar nach Abschluss dieses Angebots der Notes zugestellt werden sollen.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar und stellt weder ein Angebot, eine Aufforderung noch den Verkauf von Wertpapieren in Rechtssystemen dar, in denen solche Angebote, Aufforderungen oder Verkäufe ungesetzlich wären.

Die hier genannten Wertpapiere können in den USA nur qualifizierten institutionellen Einkäufern nach Rule 144A des US Securities Act und außerhalb der Vereinigten Staaten nur gemäß der Regulation S des US Securities Act angeboten und verkauft werden. Die hier genannten Wertpapiere wurden nicht und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung, den staatlichen Wertpapiergesetzen oder den Gesetzen eines anderen Rechtssystems registriert werden und dürfen aufgrund der fehlenden Registrierung nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, sofern keine Befreiung von solchen Registrierungsanforderungen vorliegt. Die hier erwähnten Wertpapiere sind und werden gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen nicht für die Verbreitung in der Öffentlichkeit qualifiziert sein und dementsprechend erfolgt jedes Angebot und jeder Verkauf von Wertpapieren in Kanada auf einer Grundlage, die von Registrierungsanforderungen an Prospekte und Händler gemäß solchen Wertpapiergesetzen befreit sind. Die Wertpapiere werden in Kanada auf Basis einer Privatplatzierung nur an ?akkreditierte Investoren" gemäß bestimmter Prospektausnahmen angeboten und verkauft werden.

Die Einlösungen der 2018 fälligen Notes mit 7,50 % werden über eine Einlösungsmitteilung gemäß den Verträgen erfolgen, die für die 2018 fälligen mit 7,50 % bzw. derer mit 5,50 % gelten.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die unter anderem Folgendes beinhalten können: Aussagen über Zweck, Führung, Ausrichtungen, Ziele, Prioritäten, Markt und Strategien, Finanzlage, Überzeugungen, Perspektiven, Pläne, Erwartungen, Vorhersagen, Einschätzungen und Absichten des Unternehmens; die allgemeine Wirtschafts- und Geschäftslage, Perspektiven und Trends der Branche; erwarteter Anstieg der Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen; Produktentwicklung, einschließlich der geplanten Designs, Eigenschaften, Kapazitäten oder Leistungen; erwarteter oder geplanter Einsatz von Produkten und Dienstleistungen, Aufträgen, Lieferungen, Tests, Vorlaufzeiten, Zertifizierungen und Projektumsetzung im Allgemeinen; Wettbewerbsposition; erwartete Auswirkungen des rechtlichen und regulatorischen Umfelds und von Gerichtsverfahren auf das Unternehmen und den Geschäftsbetrieb des Unternehmens; verfügbare Liquidität und laufende Überprüfung der strategischen und finanziellen Alternativen; die Auswirkungen der Investitionen der Regierung von Quebec in die C Series Aircraft Limited Partnership (die C-Serien-Investition) sowie der privaten Platzierung einer Minderheitsbeteiligung im Transportwesen am ?Caisse de depot et placement du Quebec" (die CDPQ-Investition und, mit der C-Serien-Investition, die Investitionen) auf das Spektrum der Möglichkeiten, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen, auch in Bezug auf die Teilnahme des Unternehmens an einer künftigen Branchenkonsolidierung; die Kapital- und Governance-Struktur des Segments Transport nach der CDPQ und des Segments Commercial Aircraft nach der Investition in die C-Serie; die Auswirkungen und die erwarteten Vorteile der Anlagen auf Geschäftstätigkeit, Infrastruktur, Möglichkeiten, Finanzlage, Kapitalzugang und Gesamtstrategie des Unternehmens; und die Auswirkungen von Investitionen auf die Bilanz und Liquidität des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind allgemein an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie ?könnte", ?wird", ?erwarten", ?beabsichtigen", ?annehmen", ?planen", ?vorhersehen", ?glauben", ?fortfahren", ?beibehalten" oder ?ausrichten", der Negationen und Variationen dieser Begriffe sowie ähnlicher Begriffe zu erkennen. Ihrer Natur gemäß verlangen zukunftsgerichtete Aussagen von der Unternehmensleitung, Vermutungen anzustellen, und unterliegen wichtigen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens in zukünftigen Zeiträumen wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen oder denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden, abweichen können. Wenngleich die Unternehmensleitung diese Annahmen auf Grundlage der zurzeit zur Verfügung stehenden Informationen für vernünftig und angemessen hält, besteht die Gefahr, dass sie möglicherweise nicht korrekt sind.

Bestimmte Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten und in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten abweichen, sind unter anderem Risiken im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Risiken im Zusammenhang mit dem Umfeld des Unternehmens (z. B. Risiken im Zusammenhang mit der Finanzlage der Fluggesellschaften, von Geschäftskunden der Flugzeug- und der Bahnindustrie; die Handelspolitik; verstärkter Wettbewerb; politische Instabilität und höhere Gewalt), operationelle Risiken (z. B. Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, Entwicklung des Neugeschäfts; Zertifizierung und Zulassung von Produkten und Dienstleistungen; Festpreis- und Festterminverpflichtungen und die Ausführung des Produktions- und Projektmanagements, Druck auf den Geldfluss aufgrund von Projekt-Zyklus-Schwankungen und Saisonalität; die Fähigkeit des Unternehmens zur erfolgreichen Umsetzung und Ausführung seiner Strategie und seines Umwandlungsplans; Geschäfte mit Partnern; Leistungsansprüche im Rahmen der Produktgarantie und behaupteter Schäden oder Verluste, regulatorische und rechtliche Verfahren; die Umwelt; Abhängigkeit von bestimmten Kunden und Lieferanten; Humanressourcen; Abhängigkeit von Informationssystemen; Abhängigkeit von und Schutz der Rechte an geistigem Eigentum; Angemessenheit des Versicherungsschutzes, Finanzierungsrisiken (z. B. Risiken in Bezug auf Liquidität und Zugang zu den Kapitalmärkten; Risiken im Zusammenhang mit Altersversorgungsleistungen; Kreditrisiko; beträchtliche bestehende Schulden und Erfordernisse von Zinszahlungen; bestimmte restriktive Kreditbedingungen; Finanzierungshilfen zugunsten bestimmter Kunden; Abhängigkeit von staatlicher Unterstützung); Marktrisiken (z. B. Risiken im Zusammenhang mit Währungsschwankungen; Zinsänderungen; Absinken von Restwerten; Erhöhungen der Rohstoffpreise oder Inflation von Wechselkursschwankungen). Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ?Risiken und Unsicherheiten" unter dem Stichpunkt ?Sonstiges" im Lagebericht (MD&A) des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2015 und für die Drei-Monats- und Neun-Monats-Berichtszeiträume mit Abschluss zum 30. September 2016. Weitere Informationen in Bezug auf die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, finden Sie in der Einleitung und in den Abschnitten zu zukunftsgerichteten Aussagen im Konzernabschlussbericht für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2015.

Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren, die zukünftiges Wachstum, Ergebnisse und Leistungen beeinträchtigen können, nicht erschöpfend ist, und dass sie kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollten. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt dieser Aussagen wider und können sich später ändern. Soweit nichts anderes durch die anwendbaren Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jede Absicht zur Aktualisierung oder Überarbeitung von zukunftsgerichteten Aussagen ab und übernimmt diesbezüglich keine Verpflichtung, sei es infolge von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder anderweitig. Die hierin genannten zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich aufgrund dieses Hinweises als solche ausgewiesen.

Kontakt:

Bombardier Inc.

Olivier Marcil

Vice President, Investor Relations

+514 861 9481

Bombardier Inc.

Patrick Ghoche

Vice President, Investor Relations

+514 861 5727

