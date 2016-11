UNIFI Communications erwirbt WIS Telecom zur Beschleunigung des Wachstums seines globalen Kommunikationsdienstgeschäfts

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) NEW YORK, NY, USA -- (Marketwired) -- 11/22/16 -- UNIFI Communications, Inc., ein führender internationaler Telekommunikationsanbieter mit Sitz in den USA, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen 100 Prozent der Anteile der WIS Telecom S.p.A. sowie ihrer Tochtergesellschaft, der WIS Telecom S.A., von Libero Acquisition S.a.r.l, einem mehrheitlich im Besitz von Naguib Sawris aus Kairo (Ägypten) befindlichen Anlageinstrument der Orascom TMT Investments S.a.r.l. (?OTMTI"), erworben hat.

?Diese Akquisition wird für uns höchst synergistisch sein", sagte Adrian Shatku, Gründer und CEO von UNIFI, ?denn UNIFI und WIS haben ähnliche Kerngeschäfte, Netzwerke, geografische Geschäftsgebiete und Kunden, und die Kombination dieser beiden Unternehmen wird unsere Präsenz verstärken, für Einsparungen im Bereich der Betriebskosten sorgen und die Erbringung von Dienstleistungen höherer Qualität auf den Vorleistungsmärkten ermöglichen. Insgesamt wird es das Wachstum unseres Geschäfts stark beschleunigen."

Shatku sagte weiterhin, dass WIS vom Marktforschunsunternehmen Telegeography als fünfzehntgrößter internationaler Anbieter weltweit eingestuft wurde. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio an internationalen Sprach-, Daten- und IP-Lösungen für die Bedürfnisse von Festnetz- wie auch Mobilfunkbetreibern, in einem Netzwerk, das mehr als 150 Verbindungen mit Mobilfunkbetreibern und Tier-1-Trägern in 70 Ländern umfasst. Die Dienstleistungen von WIS werden von einer internationalen Backbone-Infrastruktur unterstützt, die Voice Switches mit den bedeutendsten Telehäusern in den Vereinigten Staaten, dem Vereinten Königreich, Hongkong, Italien, Griechenland, Deutschland, Frankreich und Belgien verbindet. WIS besitzt darüber hinaus ein Unterseekabel zwischen Italien und Griechenland.

?Diese Transaktion erfolgt im Rahmen unserer Strategie, nicht zum Kerngeschäft zählende Vermögenswerte zu veräußern und unsere Unternehmungen in unseren neuen Schwerpunktbereichen zu konsolidieren." Nach der Fusion mit Vimplecom verlagerte sich unser Geschäft von der Sprach- und Mobilfunkkommunikation und den damit verbundenen Geschäften hin zur Fokussierung auf Technologie- und Online-Lösungen", sagte Naguib Sawiris zu diesem Schritt. ?Ich freue mich über die Gelegenheit, das Eigentum an WIS auf ein Unternehmen wie UNIFI zu übertragen, das WIS helfen wird, sein volles Potenzial zu verwirklichen und gleichzeitig seine Mitarbeiter und Kunden gut zu betreuen, außerdem freue ich mich auf eine weiterhin starke zukünftige Geschäftsbeziehung mit UNIFI und Adrian Shatku", fügte er hinzu.

Über UNIFI Communications

UNIFI Communications mit Sitz in New York City (USA) ist ein führender internationaler Anbieter von Sprachdiensten sowie von modernen Telekommunikationsdienstleistungen und -lösungen. Das Serviceangebot des Unternehmens umfasst äußerst wettbewerbsfähige Anrufzustellungsdienste auf Vorleistungsebene, Partnerschaften im Bereich der vorausbezahlten Anrufdienstleistungen (Co-Branding, Marketing und Vertrieb von Partnerdiensten) sowie Dienstleistungen im Bereich der Netzwerkinfrastrukturentwicklung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.unificom.com.

Über WIS Telecom

WIS-TELECOM mit Sitz in Rom (Italien) und weiteren Büros in Mailand (Italien) und Nivelles (Belgien) war vormals als WIND International Services S.p.A. bekannt. Das Unternehmen ist in erster Linie in Süd- und Osteuropa sowie in der MENA-Region (Nahost und Nordafrika) tätig, wo es ein unangefochtener Marktführer auf dem Gebiet internationaler Telekommunikationsdienste ist.

Weitere Informationen finden Sie unter wis-telecom.com.

Über OTMTI

Orascom TMT Investments S.a.r.l. ?OTMTI" (ehemals Weather Investments II S.a.r.l.) ist eine nach luxemburgischem Recht gegründete Gesellschaft mit Naguib Sawiris als Vorsitzenden.

Das Unternehmen ist ein renommierter Investor und strategischer Teilhaber von Telekommunikations- und Technologieunternehmen, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1997, dem Jahr der Gründung des Arbeitskreises für mobile Telekommunikation der Orascom Telecom Holding S.A.E (OTH) in Kairo, zurückreichen. OTMTI hält eine Reihe führender Unternehmen auf diesem Gebiet unter seiner Schirmherrschaft, die Europa, Asien, Nordafrika und die Vereinigten Staaten umspannt. Die geschäftlichen Aktivitäten der Portfolio-Unternehmen, zu denen unter anderem OTMT, Supernap, Italia Online, DADA, IntY Kaskade und WIS zählen, decken die Bereiche Telekommunikationsinfrastruktur, Cloud-Computing, digitale Inhalte und Dienstleistungen, Technologie-Entwicklung und Hosting ab.

Weitere Informationen finden Sie unter www.otmtinvestments.com

Medienkontakt bei UNIFI:

Brian Shatku

UNIFI Communications, Inc.

Tel.: +1 212 845 9095, Durchwahl 112

E-Mail: marketing(at)unificom.com

Medienkontakt bei OTMTI:

Manal Abdel-Hamid

Orascom TMT Investments S.a r.l

Mobil: +20122 215 6333

E-Mail: mabdelhamid(at)otmtinvestments.com

