Exklusive, berufsbegleitende Ausbildung zum HR-Business-Partner an der bbw Hochschule in Berlin

Weil Erfolg entscheidend von Führungsqualität abhängt, bilden Institute for Leadership Dynamics - Europe (ILD) und bbw Hochschule gemeinsam HR-Professionals zu HR-Business-Partnern aus.

Der HR-Business-Partner agiert auf Augenhöhe mit dem Top-Management - wie man dorthin kommt, können

(firmenpresse) - Europaweit einzigartig ist die Ausbildung zum Human-Resource-Business-Partner, die im Februar 2017 an der bbw Hochschule starten soll. Sie richtet sich an ambitionierte Führungskräfte aus dem Personal und anderen Businessbereichen. Ziel ist, ihre Führungsqualität zu verbessern und sie fit zu machen, um an der Seite des Top-Managements Zukunftsaufgaben bewältigen zu können.



Die Ausbildung wird gemeinsam von der bbw Hochschule und dem Institut for Leadership Dynamics (ILD) angeboten und ist von ihnen zertifiziert. Beide stellen sicher, dass sowohl der wissenschaftliche Anspruch, als auch die besondere Praxisnähe gewährleistet werden. Dafür sind in der Ausbildung HR-Führungskräfte, als Coachs und Berater tätig, die über viele Jahre Erfahrungen als HR-Business-Partner mit internationalen Top-Managements besitzen. Einzigartig ist, dass die Ausbildung auf Entwicklungsphasen von Unternehmen und die Rollen von HR-Business-Partnern orientiert ist - z.B. als Organisationsentwickler, Leadershipdesigner, Talententwickler, Konfliktcoach u.v.m.



Die HR-Professionals und andere ambitionierte Führungskräfte mit Interesse an HR-Themen, die ihre Führungsqualität entscheidend weiterentwickeln möchten, erweitern ihre Kompetenzen u.a. in Gesprächssimulationen in geschützten Räumen. Dazu werden auch Manager aus der Wirtschaft eingeladen. Erfolgreiche Absolventen haben durch die Kooperation von bbw Hochschule und ILD die Möglichkeit, 6 ECTS-Credit Points zu erhalten, die bundesweit in passenden Hochschulstudiengängen angerechnet werden können.



Die Ausbildung zum HR-Business-Partner kann problemlos berufsbegleitend absolviert werden. Sie ist modular aufgebaut und findet in der bbw Hochschule, in Berlin, statt.



Interessenten sind am 6. Dezember 2016 um 18 Uhr in den Berlin Capital Club zu einem kostenlosen Informationsabend eingeladen. Anmeldung zum Informationsabend unter: www.executive-format.de



Mehr Informationen über die Inhalte und Termine der Ausbildung zum HR-Business-Partner finden Sie unter: http://www.bbw-hochschule.de/HR-Business-Partner.html









http://www.bbw-hochschule.de



Die bbw Hochschule der Wirtschaft für die Wirtschaft in Berlin und Brandenburg hat sich in den fast 10 Jahren ihres Bestehens als private, staatlich anerkannte Hochschule in Berlin und Brandenburg etabliert. Das Studienprogramm umfasst hauptsächlich wirtschaftswissenschaftliche, wirtschaftsingenieurwissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche Bachelor- und Master-Studiengänge, die in Vollzeit, berufs- und ausbildungsbegleitend oder dual belegt werden können. Die Hochschule wird getragen von der bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH, einem Unternehmen des Bildungswerks der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg (bbw Gruppe). Nähere Informationen unter: www.bbw.hochschule.de.

Partner der bbw Hochschule, Entwickler und umsetzende Einrichtung der Ausbildung zum HR-Business-Partner ist das Institute for Leadership Dynamics - Europe (ILD) in Berlin. Nähere Informationen unter: http://leadership-institute.de





bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH / bbw Hochschule

Rheinpfalzallee 82, 10318 Berlin

bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung GmbH / bbw Hochschule

Heike Mielke

Berlin

03050929-383



