Flughafenverband ADV: Luftverkehrskonzept für Deutschland - Eine unverzichtbare Weichenstellung zur Stärkung des Luftverkehrsstandorts Deutschland

(ots) - Heute hat in Berlin Bundesminister Alexander

Dobrindt die Eckpunkte des Luftverkehrskonzepts der Bundesregierung

vorgestellt. Wichtige Forderungen der Flughäfen wurden aufgegriffen

wie u.a. der Erhalt der künftigen Chancen auf Kapazitätserweiterungen

an den Flughäfen, dem Festhalten an den bestehenden Betriebszeiten

der Flughäfen und die Stärkung der deutschen Hub-Flughäfen zur

Sicherung der internationalen Anbindung. Hierzu erklärt der

Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV Ralph Beisel:



"Die vorgestellten Eckpunkte des Luftverkehrskonzepts sind eine

unverzichtbare Weichenstellung zur Stärkung des Luftverkehrsstandorts

Deutschland. Deutschland mit seiner föderalen und polyzentrischen

Struktur ist auf leistungsfähige Flughäfen angewiesen. Im weltweiten

Wettbewerb um Marktanteile hinkt der Luftverkehr in Deutschland

jedoch weiter hinterher. Der Wirtschaftsstandort Deutschland benötigt

eine hohe Konnektivität. Hierzu gehört auch eine Marktöffnung für

internationale Airlines, die im fairen Wettbewerb nach Deutschland

einfliegen möchten."



Und weiter: "Flughafeninfrastruktur muss höchsten Qualitäts- und

Sicherheitsanforderungen genügen. Was viel leistet, hat auch seinen

Preis. Das gestaffelte System von lärmabhängigen Flughafenentgelten

ergänzt den passiven Schallschutz und gibt Anreize für die Nutzung

lärm- und schadstoffärmerer Flugzeuge. Flughäfen möchten die

Flottenerneuerung der Airlines mit der Anreizwirkung von

lärmabhängigen Entgelten auch in Zukunft fördern. Für die Wirksamkeit

der lärmabhängigen Entgelte kommt es entscheidend auf die lokale

Ausgestaltung an. Die erforderliche Praxistauglichkeit verbietet

schematische Wege durch starre gesetzliche Regelungen. Es gibt keine

"one size fits all-Lösung, wie Bundesminister Dobrindt heute

bekräftigt hat. Die deutschen Flughäfen sprechen sich daher gegen



eine Festschreibung einheitlicher Lärmklassen und Nachtzuschläge aus.

Die deutschen Flughäfen lehnen Betriebssubventionen im Grundsatz ab,

es muss ihnen aber möglich sein, die erforderlichen Entgelte zu

erheben."



Es ist von Seiten des BMVI vorgesehen, den Entwurf zum

Luftverkehrskonzept zur Abstimmung in den Lenkungs- und anschließend

in den Arbeitskreis zu geben. Die ADV wird sich weiterhin aktiv an

der Erarbeitung des Luftverkehrskonzeptes beteiligen und die

Positionen der Flughäfen im Arbeitskreis vertreten.







