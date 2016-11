TECHART auf der ESSEN MOTOR SHOW 2016

Premium-Individualisierung für die Porsche 718, 911 und Macan Modelle

(PresseBox) - Endecken Sie die TECHART Individualisierungsprogramme vom 25. November bis zum 4. Dezember auf Stand A155 in Halle 3.0.

Weltpremiere: TECHART Individualisierung für den 718 Boxster.

TECHART verfeinert die neue Porsche 718 Boxster Modellgeneration mit einem umfangreichen Individualisierungsprogramm. Mit einem neuen Aerodynamikpaket und den 21? Formula IV Leichtmetallrädern schärft TECHART den markanten Auftritt nach. Aber auch in den Bereichen Fahrdynamik und Klang hat man nachgelegt: Im 718 Boxster S stehen nach dem Besuch in Leonberg bis zu 400 PS zur Verfügung ? mit Teilegutachten und Garantie. Die TECHART Sportabgasanlage mit carbonummantelten Endrohren unterstreicht die Sportlichkeit des Mittelmotor-Roadsters deutlich. Unter dem Verdeck sind der Individualität keine Grenzen gesetzt, mit Leder, Lack und Carbon wird jeder Kundenwunsch in Perfektion umgesetzt.

TECHART Powerkits und Individualisierung für den Porsche 911.

TECHART schärft den Charakter der aktuellen Porsche 911 Modellgeneration mit einem vielfältigen Angebot an Personalisierungsoptionen. Zum Beispiel mit neuen TECHART Aerodynamikpaketen für die 911 Modelle. Aber auch die TECHART Performance Optionen, TECHART Leichtmetallräder und das vielfältige Repertoire der TECHART Interieurmanufaktur machen Lust auf mehr Freude an Individualität. ? Ungetrübte Freude. Denn original TECHART bedeutet nahtlose Integration. Mit hervorragendem Design, markentypischer Erstausrüsterqualität und Sorgenfreiheit beim Thema Garantie und Gewährleistung. Vor allem aber: ganz nach Ihren persönlichen Vorstellungen.

TECHART Power, Sound und Styling für den Macan.

TECHART schärft das Profil der Porsche Macan Modelle. Das Bodykit mit markanter Frontpartie und muskulös ausgebildeten Radhäusern sowie Powerkits für Macan, Macan S, Macan S Diesel und Macan Turbo bieten sportliche Personalisierungsmöglichkeiten. Das gesamte TECHART Individualisierungsprogramm für das Kompakt-SUV umfasst alle Fahrzeugbereiche Karosserie, Motorleistung, Abgasanlagen, Fahrwerk, Räder und Interieur und bietet jegliche Freiheit zur automobilen Persönlichkeitsentfaltung.











Die TECHART Automobildesign GmbH, mit Sitz im schwäbischen Leonberg, setzt weltweit Maßstäbe in der Individualisierung von Fahrzeugen der Marke Porsche. 1987 gegründet, lebt TECHART unter der Leitung der beiden Unternehmensgründer Thomas Behringer und Matthias Krauß diese Leidenschaft bis heute. Durch die konsequente Umsetzung der eigenen Ideen und Ziele entwickelte sich ein weltweit agierendes Unternehmen mit mehr als 75 Mitarbeitern und einem Vertrieb in mehr als 30 Länder. Von Aerodynamik und Exterieurdesign über technische Optimierung in sämtlichen Fahrzeugbereichen bis hin zur Interieurveredelung durch die hauseigene Sattlerei, decken die TECHART Programme alle Porsche Baureihen und Modelle ab. TECHART verfügt über die Zulassung als international eingetragener Fahrzeughersteller und hat sich als Premiummarke für die Individualisierung von Porsche Fahrzeugen weltweit etabliert.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

