Mitteldeutsche Zeitung: zu häuslicher Gewalt

(ots) - Was die Statistik nicht zu erfassen vermag, ist das

Ausmaß an subtiler Gewalt in Form von Demütigungen, Beleidigungen und

Einschüchterungen sowie der schwierig zu bewertende Bereich

sexueller Gewalt. Und so besteht die politische Botschaft darin,

Formen des Verbrechens sichtbar zu machen, über die zu oft als

alltägliche Bagatelle hinweggesehen wird. Darüber hinaus verweisen

die Zahlen auch auf das immer stärker belastete soziale

Spannungsfeld Familie. Entgegen der allgemeinen Vorstellung, dass sie

immer Halt zu geben vermag, sollte man sich nicht darüber

hinwegtäuschen, dass sie im Extremfall auch zur Hölle werden kann.

Die Familie ist kein soziales Sprungtuch, das alle Anspannungen

aushält.







Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mitteldeutsche Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 22.11.2016 - 18:58

Sprache: Deutsch

News-ID 1427750

Anzahl Zeichen: 1009

Kontakt-Informationen:

Firma: Mitteldeutsche Zeitung

Stadt: Halle





Diese Pressemitteilung wurde bisher 75 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung