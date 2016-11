NOZ: VW Osnabrück kann mit besserer Auslastung rechnen

Ab Anfang 2017 wird der Porsche Cayman wohl wieder in

Niedersachsen gebaut



Osnabrück. Volkswagen in Osnabrück kann offenbar mit einer

besseren Auslastung rechnen. Von März 2017 an werde das

Porsche-Modell Cayman wieder in Osnabrück gebaut, erfuhr die "Neue

Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) aus informierten Kreisen.



Der Cayman ist die Coupé-Variante des Sportwagens Boxster. Er war

bis zum Sommer 2016 schon einmal in Osnabrück gebaut worden. Das neue

Modell mit der Typenbezeichnung 718 werde dafür sorgen, dass eine

momentan ruhende Produktionslinie wieder angefahren werde, die

zurzeit eingemottet sei, verlautete nun von unterschiedlicher Seite.



Ein Sprecher der Volkswagen Osnabrück GmbH wollte die Nachricht

auf Nachfrage nicht bestätigen, dementierte den Hinweis aber auch

nicht. "Aktuell kein Kommentar", hieß es nur. Der Betriebsrat der

Volkswagen Osnabrück GmbH hat unterdessen für den 7. Dezember zu

einer teilweise öffentlichen Betriebsversammlung eingeladen. Auch

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sein Kommen zugesagt.



Aktuell baut VW in Osnabrück für Porsche nur den Geländewagen

Cayenne. Dabei geht es um die Endmontage. Anfang Juli 2016 lief das

erste Auto vom Band. Ab 2017 soll der Cayenne nach dem Modellwechsel

ausschließlich im slowakischen Bratislava vom Band laufen.



Die Volkswagen Osnabrück GmbH baut außerdem den VW Tiguan, der

nach Angaben der IG Metall aktuell stark nachgefragt ist. Für das

Jahr 2017 müsse sich daher kein Beschäftigter in Osnabrück Sorgen

machen, hatte der Osnabrücker Gewerkschaftsbevollmächtigte Stephan

Soldanski unlängst dieser Zeitung gesagt.







