Im Kampf um Marktdominanz bei Onlinezahlungen erobern Banken gegenüber E-Wallets Boden zurück

(ots) -



Deutsche Banken bringen E-Commerce-Giganten mit cleveren

Überweisungsverfahren aus der Erfolgsspur



Neue Untersuchungen von Worldpay haben ergeben, dass deutsche

Konsumenten E-Wallets vermeiden, da Banken Zahlungen für Güter und

Services über direkte Banküberweisungen vereinfacht haben.



In seinem aktuellen Bericht zur globalen Zahlungsabwicklung

prognostiziert Worldpay für Deutschland innerhalb der nächsten fünf

Jahre eine Halbierung der E-Wallet-Nutzung. Verglichen mit dem

Allzeithoch von 22 % im Jahr 2015 soll bis 2020 nur noch einer von

zehn Onlinekäufen über einen E-Wallet-Service wie Apple Pay oder

Android Pay erfolgen. Deutsche Banken wollen ihre Dominanz bei

Onlinezahlungen festigen - bis 2020 wird eine Quote von 45 % aller

E-Commerce-Transaktionen über Banküberweisung angestrebt.



Mit der Etablierung der alternativen E-Wallet Paydirekt im Jahr

2015 und der jüngst erfolgten Einführung von SEPA-Zahlungen haben

deutsche Banken die traditionelle Dominanz von PayPal bei

Onlinekäufen durch das Angebot einer weiteren einfachen

Zahlungsmethode ins Wanken gebracht.



Ron Kalifa, Stellvertretender Vorsitzender Worldpay, äußert sich

folgendermaßen zu den Ergebnissen: "Trotz eines beeindruckenden

Angebots an verfügbaren revolutionären Technologien und

Kartenoptionen verstehen es Banken auf exzellente Weise, Neukunden

anzuziehen und bei modernen Zahlungstrends mitzuhalten. Der Erfolg

von Banküberweisungen und E-Wallets unterstreicht den Wunsch

deutscher Konsumenten nach Schnelligkeit und Komfort sowie die

wachsende Nachfrage danach, dass internationale Händler eine breites

Spektrum an Zahlungsoptionen anbieten."



Der aktuelle Bericht zur globalen Zahlungsabwicklung deutet darauf

hin, dass die Verwendung von Kredit- und Debitkarten sowie von

E-Wallets weltweit zurückgehen wird, während nischenartigere Optionen



wie Banküberweisung oder Ratenzahlungen boomen. Um aus E-Commerce

Kapital zu schlagen, müssen Händler die richtige Mischung von

Zahlungsmethoden anbieten, zugeschnitten auf die Bedürfnisse ihrer

Zielmärkte.



Kalifa hierzu: "Der Erfolg von Banküberweisungen in Deutschland

zeigt deutlich, wie wichtig es ist, seine Angebote auf lokale Märkte

zuzuschneiden. Dies gilt besonders für Banküberweisungsprogramme, bei

denen andere Autorisierungsverfahren gelten als bei standardmäßigen

Debit- oder Kreditkarten. Unternehmen, die von diesem Trend

profitieren möchten, sollten mit Zahlungsanbietern zusammenarbeiten,

die es ihnen ermöglichen, die in jedem Markt relevantesten

Zahlungsmethoden zu akzeptieren - für Konsumenten von heute und

morgen.



Für weitere Informationen über den Bericht zur globalen

Zahlungsabwicklung und den Download des Berichts besuchen Sie bitte

http://worldpay.globalpaymentsreport.com/



Über den Bericht zur globalen Zahlungsabwicklung 2016



Der Bericht zur globalen Zahlungsabwicklung wurde basierend auf

einer Kombination aus Daten und Markteinblicken von Worldpay,

externen Befunden von Euromonitor, Datamonitor und ystats.com sowie

Sekundärdaten von mehr als hundert unabhängigen Quellen

zusammengestellt. Die in dem Bericht enthaltenen, die Zukunft

betreffenden Daten und Aussagen sind indikative Vorhersagen, die auf

den eigenen Daten und Erfahrungen von Worldpay basieren und sollten

entsprechend betrachtet werden.



Über Worldpay



Worldpay ist ein führendes Unternehmen für Zahlungsabwicklungen

mit globaler Reichweite. Wir bieten ein breites Angebot an

technologiebasierten Zahlungsprodukten und -dienstleistungen für mehr

als 400.000 Kunden, die gemeinsam mit uns wachsen und stets

erfolgreicher werden. In der immer komplexer werdenden Branche der

Zahlungsdienste fühlen wir uns zu Hause, deshalb ermöglichen wir

unseren Kunden die weltweit umfangreichste Akzeptanz von

Zahlungsmethoden.



Dank unseres Netzwerks und unserer Technologie sind wir in der

Lage, Zahlungen aus 146 Länder und 126 Währungen umfassenden Regionen

zu verarbeiten, die insgesamt 99 % des globalen BIP ausmachen. Wir

unterstützen unsere Kunden bei der Akzeptanz von mehr als 300

verschiedenen Zahlungsarten, indem wir einen lückenlosen Service

bieten, inklusive Akquise, Finanzierung, Gateway, alternative

Zahlungsarten und Risikomanagement - alles über eine zusammenhängende

Worldpay-Integration. Wir machen den Zahlungsverkehr für viele

weltweit führenden Unternehmen deutlich einfacher.



http://www.worldpay.com/global



(at)Worldpay



Die Inhalte dieser Pressemitteilung dienen lediglich

Informationszwecken und basieren auf der Forschung von Worldpay.

Worldpay übernimmt für den Inhalt dieser Pressemitteilung oder für

die Konsequenzen jeglicher auf Basis dieser bereitgestellten

Informationen ergriffenen Maßnahmen keine Haftung.







Pressekontakt:

worldpayecommteam(at)golin.com

Nitesh Khetani

+44-020-7067-0600



Original-Content von: WorldPay plc, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

WorldPay plc

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 22.11.2016 - 19:23

Sprache: Deutsch

News-ID 1427753

Anzahl Zeichen: 5570

Kontakt-Informationen:

Firma: WorldPay plc

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 61 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung