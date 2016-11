Gesundheits- und Schönheitstipps

Gesund und Schön bis ins hohe Alter, das ist dank guter Ernährung, gesunder Lebensweise und hervorragender medizinischer Betreuung nicht nur möglich, sondern sehr realistisch.

Beautytipps Vitalitas

(firmenpresse) - Gesundheit ist Schönheit, und das lässt einem Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen. Diese gewisse Ausstrahlung spiegelt sich in vollem glänzendem Haar, einen ebenmäßigen Teint, weißen kraftvollen Zähnen und einem schlanken gesunden Körper wieder. In der Vitalitas Privatklinik kann der Natur nachgeholfen werden, mit modernsten OP-Techniken wird Ihr Körper rundum verschönert. Ob Brustvergrößerung, Bruststraffung, Bauchstraffung, Facelifting, Nasenkorrektur, Lidstraffung, Fettabsaugung oder Faltenbehandlung, das alles wird in der Vitalitas Privatklinik durch erfahrene Fachärzte für Ästhetische und Plastische Chirurgie durchgeführt.



Um Ihr Wohlbefinden zu steigern, gibt es hier die besten Gesundheits- und Schönheitstipps - von Experten empfohlen-, damit Sie sich rundum schön und gesund fühlen.



Gesundheitstipp Nummer 1: BEWEGUNG

Bewegung ist wichtig, um seinen Körper und Geist fit und aktiv zu halten. Jegliche Form von Bewegung, sei es nur, anstatt dem Lift oder Rolltreppe, die Stiege zu benutzen. Ideal wären dreißig Minuten Bewegung an der frischen Luft. Dieser Gesundheitstipp wird Ihnen mehr Vitalität und Wendigkeit schenken.



Gesundheitstipp Nummer 2: Ernährung

Schon Hippokrates sagte : "Eure Nahrung sei eure Medizin und Medizin eure Nahrung." Alles was wir essen, wird in unseren Zellen aufgenommen. Frisches saisonales Obst und Gemüse, Vollkornprodukte und wenig industriell hergestellte Fertigprodukte, da diese viel Zucker und andere schädliche Inhaltsstoffe besitzen, sollten bevorzugt werden.



Gesundheitstipp Nummer 3: ENTSPANNUNG

Finden Sie einen Ausgleich zu Ihrem stressigen Berufsleben. Ob Saunieren, ein Vollbad genießen oder sich massieren lassen, alles ist erlaubt. Hauptsache es tut Ihnen gut und Sie finden Ihre innere Balance.



Beautytipp Nummer 1: Kokosöl für die Haare

Kokosöl macht einen wunderschönen Glanz ins Haar. Einfach vor der Haarwäsche ein bis zwei Esslöffel Kokosöl, in Kopfhaut und Haare einmassieren und nach dreißig Minuten ausspülen. Danach das Haar wie gewohnt waschen.





Beautytipp Nummer 2: Körperpeeling mit Meersalz und Olivenöl

Peelen Sie sich Ihre alten Hautschuppen mit einer Mischung aus drei bis vier Esslöffel feingrobigen Meersalz und ein bis zwei Esslöffel Olivenöl, ab. Massieren Sie diese Mischung auf die feuchte Haut und waschen Sie diese nach einigen Minuten mit lauwarmem Wasser ab. Mit diesem Schönheitstipp wird auch die Durchblutung Ihrer Haut angeregt.



Beautytipp Nummer 3: Roher Kakao

Rohe Kakaobohnen sind reich an Magnesium, Eisen, Chromium und besonders viele Antioxidantien. Und das bedeutet, rohe Kakaobohnen sind ein Verjüngunsmittel und ein Aphrodisiakum obendrein. Hier ein tolles Rezept für ein Glücksgetränk mit Kakaobohnen:

Rohes Mandelmus, rohe Kakaobohnen oder rohes Kakaopulver, Dattel und Wasser in den Mixer geben und genießen. Mit diesem Beautytipp wird nicht nur Ihre Haut strahlen, sondern auch Ihr Lächeln.



Verwöhnen Sie sich zusätzlich zu den Angeboten der Vitalitas Privatklinik, mit diesen Schönheits- und Gesundheitstipps und lassen Sie sich vom Team der Vitalitas Privatklinik kompetent und zugleich einfühlsam beraten.









Schön sein - das möchte jeder. Die Vitalitas Privatklinik widmet sich seit mehr als 20 Jahren diesem Anspruch. Von der Brustvergrößerung über die Faltenbehandlung bis hin zur Fettabsaugung uvm. ist alles möglich was in dem Bereich der Schönheitschirurgie respektive der ästhetisch- plastischen Chirurgie fällt. Bei einer Behandlung in der Vitalitas-Klinik erfolgt die Betreuung selbstverständlich durch kompetente und erfahrene Fachärzte für ästhetische und plastische Chirurgie, die auf Qualität und Erfüllung Ihrer Wünsche größten Wert legen.





Datum: 22.11.2016

