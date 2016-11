Lausitzer Rundschau: Was der RE 2 ausbaden muss



Lausitzer Bahnhalte werden abgekoppelt

(ots) - Irgendwann wird sich auch Potsdam eingestehen

müssen: Drei Lausitzer Bahn-Halte für vermeintliche vier

Einsparminuten in Berlin geopfert zu haben, war ein Fehler. Sicher,

der Regionalexpress (RE) 2 steht Pendlern vor sieben und nach 22 Uhr

zum Einstieg bereit. Und dennoch: Gab es für Raddusch, Kunersdorf und

Kolkwitz wirklich keine bessere Lösung? Zweifel sind angebracht. Es

musste damals schnell gehen, weil Bauarbeiten zwischen Berlin und

Dresden offenbar über Nacht über die Bahn hereingebrochen waren.

Alternativen, die Vorbereitungszeit gebraucht hätten, waren

unerwünscht. Diese "perfekte" Planung baden jetzt der RE 2, die Odeg

und die Fahrgäste aus. Was sich jetzt aber als noch schwerwiegender

zu erweisen scheint: Einmal geopferte Haltepunkte wieder anzukoppeln,

ist bedeutend komplizierter, als einfach an ihnen vorbeizurauschen.

Prüfaufträge der Ministerin sind bisher jedenfalls ohne Erfolg

geblieben. Nicht einmal Samstag und Sonntag, wo Spreewald-Touristen

in Raddusch die komfortable Anbindung nutzen könnten, konnten Stopps

eingerichtet werden. Das lässt sich vor dem Hintergrund, dass der RE

2 im Schnitt zwar pünktlicher geworden ist, aber noch oft genug

verspätet kommt, nicht erklären. Wegen vier Minuten schon gar nicht.







