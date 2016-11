Lausitzer Rundschau: Auf anderer Länder Kosten



Zum Steuerunterbietungs-Wettbewerb in Deutschland und weltweit

(ots) - Der steuerliche Unterbietungswettbewerb, in den

Großbritannien, die USA und als kleiner Mitläufer auch Ungarn nun

eintreten wollen, wird massive negative Folgen haben. Erstens für die

eigene Bevölkerung. Wenn die Rechnung nämlich nicht aufgeht, damit

Unternehmen aus anderen Staaten anzulocken, werden die Einnahmen aus

der Körperschaftssteuer in den Haushalten fehlen. Und dann gibt es

nur zwei Lösungen: Steuererhöhungen bei der arbeitenden Mittelschicht

- oder Streichung sozialer Leistungen, von Bildung bis Rente. Wer

May, Trump oder Orban gewählt hat, wird es spätestens dann bereuen.

Nur reiche Leute können sich einen armen Staat leisten. Wenn die

Rechnung aber aufgeht, ist es überhaupt nicht besser. Schon einmal

gab es eine solche Steuersenkungswelle, ausgelöst von den

Neoliberalen. Inzwischen weiß man, dass die Konzerne ihre Gewinne hin

und her transferiert haben, um am Ende gar nichts mehr zu zahlen.

Dass mit den riesigen Gewinnen herumspekuliert wurde auf Immobilien-

und Aktienmärkten. Bis zum Crash. Man hätte gedacht, die Welt sei

seit der großen Finanzkrise 2008 geheilt von dieser Idiotie. Mühsam

hatte sich die Staatengemeinschaft daran gemacht, die schlimmsten

Auswüchse zu korrigieren und die Steuerschlupflöcher zu schließen.

Nun kommt das alles wieder. Das Argument, hier würden satte Staaten

endlich mal wieder auf Trab gebracht, ihre Steuersysteme

wirtschaftsfreundlich zu reformieren, schlägt fehlt. Das ist weder

Motiv noch Hintergrund der aktuellen Maßnahmen. Hintergrund ist

vielmehr, dass Länder, die auf Abschottung setzen und

Freihandelsbündnisse aufkündigen, in der vernetzten Weltwirtschaft

ökonomisch zurückfallen. Sie versuchen nun schlichtweg, auf anderer

Länder Kosten zu leben. Das wird nicht gut ausgehen. Der

Nationalismus, auch der steuerliche, ist töricht.







Pressekontakt:



Lausitzer Rundschau



Telefon: 0355/481232

Fax: 0355/481275

politik(at)lr-online.de



Original-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Lausitzer Rundschau

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 22.11.2016 - 20:41

Sprache: Deutsch

News-ID 1427766

Anzahl Zeichen: 2243

Kontakt-Informationen:

Firma: Lausitzer Rundschau

Stadt: Cottbus





Diese Pressemitteilung wurde bisher 126 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung