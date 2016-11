Neues ZF Forum feierlich eröffnet (FOTO)

Die ZF Friedrichshafen AG hat am heutigen Dienstag im Beisein des

baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und

des Aufsichtsratsvorsitzenden Professor Giorgio Behr ihre neue

Hauptverwaltung am Stammsitz Friedrichshafen feierlich eröffnet. Das

Gebäude, das den Namen ZF Forum trägt, vereint in einzigartiger Weise

Büroarbeitsplätze für bis zu 700 Mitarbeiter, ein umfassend

ausgestattetes Schulungszentrum und eine zu bestimmten Zeiten

öffentlich zugängliche Ausstellung zur Geschichte, Gegenwart und

Zukunft von ZF.



"Die Automobilindustrie steht vor dem tiefgreifendsten Wandel in

ihrer 130-jährigen Geschichte. Nicht nur die Technik wandelt sich

rasant, sondern auch die Art und Weise wie wir arbeiten. Mit dem ZF

Forum wird die Arbeitswelt bei ZF digitaler, effizienter und

flexibler", sagte der ZF-Vorstandsvorsitzende Dr. Stefan Sommer bei

der Eröffnungsfeier vor rund 250 Gästen aus Politik, Wirtschaft und

Gesellschaft. "Ich freue mich sehr, dass wir mit diesem Gebäude nicht

nur unseren Mitarbeitern hochmoderne Arbeitsplätze bieten, sondern

auch der Bevölkerung und unseren Kunden Einblicke in unser

Unternehmen und unsere Vorstellungen von der Mobilität von morgen

geben."



"Das neue ZF Forum ist eine wichtige Investition in

Friedrichshafen und seine ganze Region", so Ministerpräsident

Winfried Kretschmann. "Dabei ist das Gebäude nicht nur eine große

architektonische Leistung, sondern stellt auch eine städtebauliche

Perspektive für Friedrichshafen dar. In vorbildlicher Weise wurde



hier eine innerstädtische Fläche genutzt und aufgewertet. Besonders

beeindruckt haben mich die Offenheit, die das ZF Forum ausstrahlt,

sowie die konsequente Ausrichtung der Arbeitsplätze auf das digitale

Zeitalter."



"Die Entscheidung, mit dem ZF Forum in das Herz der Stadt zu

ziehen, ist natürlich ein wichtiges Signal für Friedrichshafen",

sagte Oberbürgermeister Andreas Brand. "ZF zeigt damit seine feste

Verwurzelung am Standort. Gleichzeitig wird deutlich: Stadt,

Zeppelin-Stiftung und ZF gehören untrennbar zusammen." Für die

wirtschaftliche Entwicklung der Stadt werde das ZF Forum wichtige

Impulse geben, ist sich Brand sicher: "Hier wird die Zukunft der

Mobilität sichtbar und erlebbar."



Das ZF Forum ist in einer Bauzeit von gut dreieinhalb Jahren

errichtet worden; der erste Spatenstich erfolgte am 5. Februar 2013.

In das von dem Stuttgarter Architekten Professor Wolfgang Kergaßner

entworfene Gebäude hat ZF mehr als 90 Millionen Euro investiert. Es

bietet neben den Büroarbeitsplätzen und der Ausstellungsfläche im

Erdgeschoss eine Konferenzebene, ein Auditorium mit 350 Plätzen, ein

Mitarbeiterrestaurant sowie Räume für die Wissenswerkstatt

Friedrichshafen - eine Lehr- und Lerneinrichtung für Kinder und

Jugendliche - und das Schülerforschungszentrum Südwürttemberg (SFZ).

Eine große Rolle spielt im ZF Forum auch die Qualifizierung von

Mitarbeitern und Geschäftspartnern: Dazu wurden im Ostflügel

Schulungsräume für ZF Technical Training geschaffen, die direkt die

Arbeit mit ZF-Produkten ermöglichen. In diesem Trakt findet sich

zudem eine Werkstatthalle, in der auch ein Lkw oder Bus zu

Schulungszwecken Platz findet.



Das ZF Forum entspricht neuesten bautechnischen und energetischen

Standards. Es ist so konzipiert, dass die vorgegebenen

Energieverbrauchswerte um mehr als 20 Prozent unterschritten werden.

Für die Wärme- und Stromversorgung hat ZF im benachbarten Werk 1 ein

mit Gas betriebenes Blockheizkraftwerk errichtet.



Die Ausstellung im Erdgeschoss des ZF Forums ist während der

Eröffnungswochen vom 23. November 2016 bis einschließlich 6. Januar

2017 täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. In diesem Zeitraum finden

regelmäßig Führungen durch die Ausstellung statt. Danach ist die

Ausstellung im Regelbetrieb jeweils sonntags von 10 bis 17 Uhr

geöffnet, erstmalig am 8. Januar 2017. Weitere Informationen für

Besucher: www.zf.com/zfforum.







