Westfalenpost: Zur Parteienfinanzierung: Käuflich?

(ots) - Die gebrannten Kinder spielen schon wieder mit dem

Feuer. Spätestens seit die NRW-CDU vor knapp sieben Jahren damit auf

die Nase fiel, für 20.000 Euro Gespräche mit Ministerpräsident

Rüttgers anzupreisen, sollten die Strategen im Umfeld der SPD

eigentlich wissen, auf welch' dünnem Eis sie sich bewegen. Auch wenn

ihr Sponsoring im juristischen Sinn nicht illegal ist (was noch zu

beweisen wäre): Politiker sollte man nicht verkaufen, denn dann

erweckt man den Eindruck, dass Politiker käuflich sind. Genau dieses

Problem haben jetzt Maas, Nahles und Co. Wussten sie wirklich nicht,

dass eine parteinahe Agentur mit ihren Auftritten richtig viel Geld

umgesetzt hat? Glaubwürdig erscheint das nicht. Es wird ja bei

solchen Terminen vorher und nachher eine Menge geplaudert; das Wort

"Honorar" dürfte dabei sicherlich mehr als einmal gefallen sein.

Gerade die SPD sollte beim Thema Parteienfinanzierung um absolute

Transparenz bemüht sein - vor allem in Zeiten, in denen Populisten

die Themen Glaubwürdigkeit und Nähe zum Establishment für ihre Zwecke

einsetzen. Die ersten Reaktionen aus dem Willy-Brandt-Haus vermitteln

nicht den Eindruck, als sei die Partei an einer lückenhaften

Aufklärung interessiert. Das stinkt zum Himmel.







