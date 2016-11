Westfalen-Blatt: Das WESTFALEn-BLATT (Bielefeld) zum Rückzug der Privatbanken

(ots) - Die Region OWL war noch vor wenigen Jahren ein

geliebtes Pflaster für Banken aller Couleur. Die Kundschaft

hierzulande gilt als vermögend. Eine Folge der wirtschaftlichen

Stärke der Region mit ihren vielen familiengeführten Unternehmen. So

wurde Bielefeld gemessen an der Einwohnerzahl die Stadt mit der

größten Bankendichte in Deutschland. Millionäre hatten die Qual der

Wahl, welcher Bank sie ihr Vermögen anvertrauen wollten. Doch auf

Dauer ist der Kuchen, den es zu verteilen gilt, für so viele

Institute doch nicht groß genug, um eine nennenswerte Rendite zu

erwirtschaften. Von Anfang an war klar: Hier tobte ein Kampf um

Marktanteile. Das ist der eine Grund für die Banken-Konsolidierung.

Den anderen liefert Brüssel. Die EU-Behörde schraubt als Folge der

Finanzkrise 2008 die Anforderungen an Banken und Sparkassen derart

in die Höhe, dass ein Bürokratiemonster entsteht - eines, das jede

Menge Kosten verursacht. Hinzu kommen die Auflagen der

Aufsichtsbehörde Bafin in Deutschland. Klar ist daher: Die Zahl der

Banken und Filialen schrumpft, tausende Jobs gehen verloren.

Es ist der glatte Regulierungswahnsinn.







