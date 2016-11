Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Strompreis

(ots) - Nach einer kurzen Verschnaufpause mit relativ

stabilen Preisen in diesem Jahr findet das Strompreis-Drama 2017

seine Fortsetzung. Wieder müssen in OWL und bundesweit viele

Haushalte mehr bezahlen für elektrische Energie. Wieder sind

staatlich verordnete Faktoren verantwortlich für die Verteuerung. 275

Euro zahlt ein Musterhaushalt mit 4000 Kilowattstunden Verbrauch im

nächsten Jahr allein an Ökostromumlage - netto. Das sind 30 Prozent

des gesamten Strompreises. Das Geld - bundesweit in Summe fast 30

Milliarden Euro - fließt nicht nur in die Förderung von

Windkraftanlagen und Solarparks. Die Verbraucher zahlen auch die

Subventionierung von Großverbrauchern wie Stahlhütten, Kühlhäusern

oder Discountern mit. Das ist ein unerträglicher Zustand. Noch

unverfrorener aber ist, dass der Staat mit jeder Erhöhung der

Ökostromumlage selbst kräftig Kasse macht. Die Umlage (!) mit 19

Prozent Mehrwertsteuer zu belasten, ist irrwitzig. Dies verteuert

die Energiewende für den Verbraucher noch weiter und zieht das

Projekt in Misskredit







Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalen-Blatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 22.11.2016 - 21:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1427774

Anzahl Zeichen: 1403

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalen-Blatt

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 108 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung