BERLINER MORGENPOST: Wer schweigt, hilft den Tätern

(ots) - Nachbarn, Freunde und Verwandte müssen wachsam

sein. Sie müssen das Gespräch mit den Menschen in ihrer Nähe suchen,

die sich selbst nicht helfen können. Manchmal schlägt ein Mann am

Abend - und bereut es am nächsten Morgen. Doch nach einer

Entschuldigung folgt bald wieder Gewalt. Opfer berichten, wie schwer

es fällt, einen Menschen anzuzeigen, mit dem man ein Leben teilt.

Erstmals veröffentlichen Polizei und Politik nun genaue Statistiken

über Gewalt in Partnerschaften. Man könnte fragen: Warum erst im Jahr

2016? Und Statistiken helfen nur, wenn die Verantwortlichen auch

Konsequenzen ziehen. Frauenhäuser sind in einigen Teilen Deutschlands

unterfinanziert oder überfüllt. Der Bund hat Geld. Warum hilft er den

Kommunen mit knappen Kassen nicht mit mehr Geld im Kampf gegen Gewalt

an Frauen?







