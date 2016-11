Startup sammelt Schneeflocken

Startup sammelt Schneeflocken

Schneeflocke zeichnen - Premium Account gewinnen

(firmenpresse) - Wer wünscht sie sich nicht, die berühmte „weiße Weihnacht“? Kleine wie große Kinder hoffen alle Jahre wieder darauf, dass es bis Heilig Abend ordentlich schneien möge. Die Penzberger draw2talk UG (haftungsbeschränkt) will das gemütliche Weihnachtsflair nicht dem Zufall überlassen und ruft mit Beginn der Adventszeit zu einer gut gelaunten „Flockensammlung“ auf:

Jeder, der von 1. Advent bis Heilig Abend auf der Zeichen- und Kommunikations-Plattform „www.drawlk.de“ eine Schneeflocke zeichnet und der Flockensammlung hinzufügt, kann damit einen von über 250 Premium Accounts (365 Tage Laufzeit) im Wert von 9,99 € bis 99,90 € gewinnen. Interessant nicht nur für Berufstätige, die mittels drawlk (draw & talk) in Echtzeit Planzeichnungen, Verträge, Formulare, Textentwürfe, Layouts, Maschinenbedienung, Reparatur, Ersatzteilbestellung und Ähnliches besprechen können. Auch für jede Form von Nachhilfe ist drawlk praktisch, wie auch zur gegenseitigen Lernunterstützung in Ausbildung und Studium. Bei Nutzung am Smartphone kann man direkt auf die gemeinsame Zeichenfläche fotografieren und dadurch vom drawlk-Partner verbale und grafisch unmissverständliche Problemlösung auch auf der Baustelle, bei der Wegsuche oder in Unfallsituationen erhalten. Selbst mit dem kostenlosen Account lässt sich gemeinsam auf einem virtuellen Papier „drawlken“- und sei es nur, um Schiffe Versenken oder Montagsmaler zu spielen - oder, um einen der weltweit ersten „live gezeichneten Weihnachtsgrüße“ zu überbringen?

„Natürlich freuen wir uns schon, weil mit all den Flocken sicher auch ein paar neue „drawlker“ hereinschneien werden“, so Geschäftsführerin Anna Gmelin. Doch erinnere sich das junge Startup noch gut daran, wie wesentlich es sein könne, im entscheidenden Moment finanzielle Unterstützung zu erhalten. Daher spendet das Unternehmen in der Adventszeit 50 % der Einnahmen aus dem Verkauf von Premium Accounts für bedürftige Menschen und soziale Projekte in und um München. Die Spenden gehen an den „SZ Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung e. V“. Wer also ein ausgefallenes Geschenk suche und zugleich Gutes tun wolle, so Gmelin: „Nur zu!“ :-)









Die draw2talk UG (haftungsbeschränkt) ist ein junges bayerisches IT-Startup, welches seit August 2016 die Kommunikationsportale www.drawlk.de und www.drawlk.com betreibt.

draw2talk UG (haftungsbeschränkt)

draw2talk UG (haftungsbeschränkt)

Am Museum 3

82377 Penzberg

vertreten durch

Dipl.- Ing. Anna Gmelin

Tel.: 0049 (0) 152 01011566

E-Mail: mail(at)draw2talk.com





