Stuttgarter Nachrichten: zu Angela Merkel

(ots) - Wenn die Deutschen im kommenden Jahr wieder den

Bundestag wählen, werden die jüngsten Wahlberechtigten seit

Schulbeginn nur eine Kanzlerin erlebt haben - Angela Merkel. Merkel

steht für Kontinuität und dafür, dass die Deutschen lange Zeit das

Gefühl hatten, sich keine Sorgen machen zu müssen. Sie sieht sich

weiter in der Pflicht und will sich erneut zur Wahl stellen. Und

vielleicht ist es auch wichtig, in Zeiten, da überall die nationalen

Schutzzäune hochgezogen werden sollen, auch Wählerschichten zu

bedienen, denen die Entfremdung der Völker Angst macht. Schließlich

hat die Zusammenarbeit in Europa dazu beigetragen, dass einst

verfeindete Nationen seit Jahrzehnten friedlich zusammenleben.







