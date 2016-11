Rheinische Post: Kommentar: Unrealistische Vision

(ots) - Helmut Schmidt hat mal gesagt: "Wer Visionen

hat, sollte zum Arzt gehen." Willy Brandt hatte Visionen - etwa die

vom "blauen Himmel über der Ruhr". Die Entwicklung hat ihm

tatsächlich Recht gegeben. An ihn knüpft ganz bewusst die

nordrhein-westfälische SPD mit ihrem Vorstoß für eine völlig neue

Stadt im rheinischen Braunkohlerevier an. Die Genossen schwärmen

bereits von der "globalen Ausstrahlungskraft" der auf dem Reißbrett

gestalteten Region. Geht's nicht eine Nummer kleiner? Schließlich

wurden und werden immer noch viele Menschen umgesiedelt, die dem

Tagebau weichen müssen. In ihren neuen Wohnorten ist noch längst

nicht alles zum Besten bestellt. Es fehlt zumeist das, was

Städteplaner als essenziell für eine Stadt bezeichnen: Urbanität.

Damit ist gewissermaßen ein Grundrauschen aus positivem Lebensgefühl

und Heimatverbundenheit gemeint. Das muss wachsen und lässt sich

nicht erzwingen. Retortenstädte wie in China oder Kasachstan können

wir uns nicht ernsthaft wünschen. Der Vorstoß der SPD ist eine

unrealistische Vision.







