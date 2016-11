Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Trump: Alles andere als normal, von Thomas Spang

(ots) - Donald Trump präsentiert eine erstaunlich kurze

Liste, auf der seine größten Hits, wie die Mauer an der Grenze zu

Mexiko, das Ende von Obamacare, der Muslimen-Bann oder die Kündigung

des Atom-Abkommens mit Iran fehlen. Statt sich den Fragen der

Reporter zu stellen, zitierte Trump am Tag der Video-Botschaft

führende Vertreter der großen US-Medien in den Trump-Tower, um diesen

hinter verschlossenen Türen die Leviten zu lesen. Der Populist ließ

die Presse wissen, dass er nicht daran denke, die Tradition aufrecht

zu erhalten, sich als Präsident rund um die Uhr von den Medien

begleiten zu lassen. So viel zum Thema Transparenz im Amt, das Trump

auch sonst eher unkonventionell angeht. Wenn die ersten beiden Wochen

ein Maßstab sind, gehen bei Trump schon jetzt die Staats- und

Privatgeschäfte munter durcheinander. Der Mann, der versprach den

"Sumpf in Washington trocken zu legen", positioniert sein Bauimperium

aus 111 Unternehmen in 18 Ländern so, dass es von der Präsidentschaft

direkt profitieren wird. Immerhin hat er die Idee aufgegeben, Hillary

Clinton strafrechtlich verfolgen zu lassen. Ein klein bisschen

Normalität eines alles anderen als normalen Machttransfers in den

USA.







