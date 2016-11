Schwäbische Zeitung: Leitartikel zur Türkei - Europa war nicht ehrlich

(ots) - Wer hat denn eigentlich jemals gemeint, dass

die Türkei zu Europa gehört? Es ist noch nicht so lange her, da

fanden sich viele in westlichen Regierungen und bei der EU, die es

als konsequent angesehen hätten, wäre das große Land mit seinen 80

Millionen Einwohnern Teil der EU geworden. Auch damals war Recep

Tayyip Erdogan an der Macht. Jetzt, wo Europa mit sich selbst ringt,

stellt sich die Frage, wie man es Herrn Erdogan sagt, dass das nichts

wird, ohne ihn zu sehr zu erzürnen. Die Sorge, dass Erdogan all jene

Flüchtlinge nach Europa lässt, die er bisher dank europäischen Geldes

daran gehindert hat, bestimmt alle diplomatischen Bemühungen.



Historisch betrachtet ist Erdogan aber nur ein Teil des Problems.

Das andere Problem ist ein Europa, das nie ehrlich mit der Türkei

war. Man hat so getan, als könne man sich durchaus vorstellen, dass

dieses Land nach vielen Militärputschen und einem mühsamen Weg zur

Demokratie irgendwann vielleicht doch dazu gehöre. Aber trotz aller

Gewaltenteilung in der Türkei, und obwohl das Land zum Musterknaben

der internationalen Geldgeber wurde, war immer klar, dass eine

Rückkehr in die Diktatur möglich war.



Wenn Zehntausende Staatsbedienstete in der Türkei entlassen

werden, wenn Dutzende Journalisten und Parlamentarier in Haft sitzen,

wenn der Oberbefehlshaber kurdische Ortschaften niedermachen lässt,

können wir in Europa nicht im Ernst daran glauben, dass verhandelt

werden kann. Eine nach den Vorstellungen eines Diktators umgebaute

Türkei gehört schon gar nicht nach Europa. Während alle Diskussionen

um die Frage gehen, was passiert, wenn Erdogan die Flüchtlingsboote

wieder über die Ägäis kommen lässt, verspielt Europa obendrein sein

Ansehen und seine Selbstachtung.



Es ist gut, dass verfolgten Politikern und Journalisten aus der

Türkei in Europa Asyl gewährt wird. Aber man kann nicht gleichzeitig



mit jenem Mann verhandeln, der diese Politiker und Journalisten

verfolgt und allgemein gültige Werte mit Füßen tritt.







