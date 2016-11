Mittelbayerische Zeitung: Europa braucht Kontinuität - In einer neuen Amtszeit muss Angela Merkel wahrscheinlich sehr dicke Bretter bohren. Von Daniela Weingärtner

(ots) - Man kann der Ansicht sein, nach zwölf

Regierungsjahren sei es hohe Zeit für einen Wechsel an der Spitze der

Bundesregierung. Noch dazu, wo Angela Merkel ihrer Erfolgsbilanz

recht gern ausgerechnet das EU-Türkei-Abkommen voranstellt. Viele

sehen darin eher einen Offenbarungseid, zeigt es doch, dass die

Europäische Union zum Schutz ihrer Außengrenzen auf die Hilfe eines

wankelmütigen Diktators angewiesen ist. Man kann aber auch zu dem

Schluss kommen, dass in einem historischen Augenblick, wo die Welt

ins Wanken zu geraten scheint, Kontinuität und Stabilität in der

Mitte Europas keine schlechte Sache sind. Die Mehrheit der Europäer

scheint Variante Zwei zuzuneigen. Kommissionspräsident Jean-Claude

Juncker, nicht zu allen Zeiten ein Busenfreund der deutschen

Kanzlerin, sieht in ihr ein Bollwerk gegen den Populismus und eine

Verfechterin fundamentaler Werte. Kommentatoren von Spanien bis

Schweden zeichnen am Tag nach Merkels Entscheidung für eine vierte

Kandidatur das Bild einer zupackenden, verlässlichen Politikerin, zu

der es derzeit in Deutschland und in der EU keine Alternative gebe.

Sie lassen den Blick schweifen und zeichnen von Europas politischer

Klasse ein verheerendes Bild. In Spanien soll es nach monatelanger

Krise und zwei Wahlen der ungeliebte Konservative Felipe Rajoy

richten, der sich noch nicht einmal auf eine Parlamentsmehrheit

stützen kann. In Frankreich hat Präsident Francois Hollande

abgewirtschaftet. Noch ist völlig unklar, wer ihn ablösen wird und ob

die für Europa so wichtige Achse Paris-Berlin wiederauferstehen kann.

Mit Britanniens neuer Premierministerin Theresa May kommt Merkel ganz

gut zurecht - doch bei den Austrittsverhandlungen verfolgen die

beiden gegenläufige Interessen. Wie die Post-Brexit-Beziehungen

zwischen Berlin und London aussehen, wird man erst in ein paar Jahren

wissen. Matteo Renzi muss am 4. Dezember in Italien ein Referendum



überstehen, bevor klar ist, ob er weiter zum Club gehören wird. Am

selben Tag wird in Österreich ein neuer Bundespräsident gewählt.

Sollte der Rechtspopulist Norbert Hofer gewinnen und in Frankreich

gar Marine Le Pen im kommenden April Präsidentin werden, wird Merkels

Kreis möglicher Kooperationspartner in der Flüchtlings-,

Verteidigungs- und Wirtschaftspolitik noch kleiner. Das alles hat die

deutsche Kanzlerin im Blick, wenn sie davor warnt, sich von einer

vierten Amtszeit Merkel Wunder zu versprechen. Einer allein könne

nicht viel ausrichten, hat sie am Wochenende mehrfach betont - und

schon gar nicht die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Hinzu

kommt, dass Merkel auch in Übersee eine wichtige mögliche

Bündnispartnerin verloren hat. Hillary Clinton und Angela Merkel sind

sich, was Fleiß, Machtwillen und protestantische Pflichterfüllung

angeht, nicht unähnlich. Über die Linien künftiger transatlantischer

Zusammenarbeit hätten sie sich ganz sicher pragmatisch verständigen

können. Stattdessen hat es Merkel nun nicht nur mit Putin und Erdogan

zu tun, sondern auch mit Donald Trump in den USA. Merkel wird auch

diese Herausforderung in ihrer unaufgeregten lakonischen Art annehmen

- falls sie nach der nächsten Bundestagswahl noch einmal eine

parlamentarische Mehrheit unter ihrer Führung zusammenbekommt. Die

Ausgangslage für Europa ist diesmal ungleich schwieriger als nach

ihrer Wahl 2013 und sogar komplizierter als 2009 mitten in der

Finanzkrise. Damals spekulierte die Welt, dass der Euro die

Erschütterungen vielleicht nicht überleben würde. Heute steht die

Zukunft des vereinten Europa auf dem Spiel.







Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten(at)mittelbayerische.de



Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mittelbayerische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 22.11.2016 - 22:16

Sprache: Deutsch

News-ID 1427785

Anzahl Zeichen: 4153

Kontakt-Informationen:

Firma: Mittelbayerische Zeitung

Stadt: Regensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 62 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung