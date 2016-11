X-Terra unterzeichnet Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs einer Beteiligung von bis zu 60 % am Goldkonzessionsgebiet Veronneau



Rouyn-Noranda (Quebec), 22. November 2016. X-Terra Resources Inc. (TSX-V: XTT) meldete heute, dass es mit einer Gruppe von vier privaten Erkundungsunternehmen eine Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs einer Beteiligung von bis zu 60 Prozent im kürzlich entdeckten Goldkonzessionsgebiet Veronneau im Territorium Eeyou Istchee / Baie-James, 135 Kilometer nördlich der Stadt Matagami in der Provinz Quebec gelegen, unterzeichnet hat. Das Konzessionsgebiet Veronneau besteht aus 234 Abbauschürfrechten auf einem etwa 12.261 Hektar (122 Quadratkilometer) großen Gebiet.



Im Jahr 2015 wurde im Konzessionsgebiet Veronneau von Geologen des Ministère de lÉnergie et des Ressources naturelles (Ministerium für Energie und natürliche Ressourcen von Quebec) ein neues Goldvorkommen entdeckt. Eine erste Probe wurde von einem Ausbiss eines verrosteten amphibolitisierten Basalts in einem metrischen Deformationskorridor entnommen (Analyseergebnisse: 6,89 Gramm Gold pro Tonne; Quelle: MRNFP; einzige Probe 2015061382). Weitere Schlitzprobennahmen wurden von den derzeitigen Eigentümern des Konzessionsgebiets Veronneau im Sommer 2016 durchgeführt. Diese ergaben weitere vielversprechende Ergebnisse von 2,39 Gramm Gold pro Tonne auf einer Mächtigkeit von 4,65 Metern.



Nur im nördlichen Teil der Schürfrechte, die das Konzessionsgebiet Veronneau (15 Kilometer weiter nordöstlich) umfassen, wurden systematischeren Explorationen durchgeführt. Da in diesem Gebiet nur eingeschränkte Goldexplorationen durchgeführt wurden, sind diese Ergebnisse für X-Terra Resources äußerst vielversprechend, weshalb es im Rahmen seines Kaufprüfungsprozesses das Konzessionsgebiet Veronneau besichtigte, um die Daten zu verifizieren und dessen weiteres Potenzial zu erproben. Es wurden weitere Schürf- und Schlitzprobennahmen durchgeführt, die ebenfalls positive Ergebnisse lieferten (siehe Tabellen unten).





Ergebnisse der Schürfproben



Probe Nr. Au g/t (ppm)Au Grav (ppm)

66068 1,629

66069 1,252

66070 0,593

66071 3,426

66072 4,066

66073 7,629

66074 > 10,00 13,66

66075 1,377

66076 > 10,00 15,66

66077 > 10,00 14,85

66078 0,475

66079 0,072

66080 3,129

66081 3,782



Ergebnisse der Schlitzproben: 5,02 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 5 m



Probe Nr. Au g/t (ppm)Au Grav (ppm)Länge

0,005 DL 1,000 DL

66551 0,869 50 cm

66552 1,913 50 cm

66553 3,089 50 cm

66554 3,243 50 cm

66555 2,125 50 cm

66556 > 10,00 10,92 50 cm

66557 4,578 50 cm

66558 > 10,00 10,77 50 cm

66558 7,546 50 cm

66560 5,125 50 cm



Es wird vermutet, dass die Mineralisierung im Konzessionsgebiet Veronneau geschichtet ist (N-060) und lokal als Sulfidperkolation entlang von Kissenrändern beschrieben werden kann. Es wurde Arsenopyrit beobachtet, der vermutlich in direktem Zusammenhang mit den goldhaltigen Werten steht.



Das Konzessionsgebiet Veronneau umfasst 45,5 Kilometer des vulkanischen Gürtels an der Grenze zwischen der Subprovinz Opinaca und Opatica. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Ränder der Subprovinz Opinaca kürzlich bedeutsame Entdeckungen hervorbrachten, nämlich das Goldprojekt Éléonore von Gold Corp, die Lagerstätte Wabouchi von Nemaska Lithium und das Projekt Renard von Stornoway Diamond Corporation, die einzige Diamantmine in Quebec. Der Rand der Subprovinz Opinaca scheint angesichts der Anzahl an mineralisierten Vorkommen, die in den Akten des Ministère de lÉnergie et des Ressources naturelles dokumentiert werden, für eine wirtschaftlich interessante Mineralisierung geeignet zu sein.



Michael Ferreira, President und Chief Executive Officer von X-Terra Resources, sagte: Wir freuen uns, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs einer Beteiligung von bis zu 60 Prozent am Konzessionsgebiet Veronneau bekannt geben zu können. Die günstige geologische Beschaffenheit des Konzessionsgebiets ist äußerst aufregend und wir freuen uns bereits darauf, vom Potenzial des Territoriums Eeyou Istchee / Baie-James in Zusammenhang mit dem Plan Nord profitieren zu können. Dies wird unseren Aktionären Zugang zu einem äußerst vielversprechenden Explorationsprojekt im Herzen der Region James Bay bieten.



Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der vorgesehenen Bedingungen des Erwerbs gemäß der Absichtserklärung: Über einen Zeitraum von vier Jahren wird X-Terra das Exklusivrecht auf den Erwerb einer 60-Prozent-Beteiligung am Konzessionsgebiet Veronneau für einen Kaufpreis von 250.000 Dollar haben, der von X-Terra in bar an die derzeitigen Eigentümer entrichten ist. Außerdem muss es 5.000.000 Stammaktien von X-Terra Resources emittieren. X-Terra Resources muss über einen Zeitraum von vier Jahren auch Explorationsausgaben in Höhe von insgesamt 3.500.000 Dollar leisten. Anschließend wird X-Terra Resources ein 60:40-Joint-Venture mit den derzeitigen Eigentümern eingehen.



Die Absichtserklärung sieht einen Kaufprüfungszeitraum vor, der am 5. Dezember 2016 endet. Bis dahin wird X-Terra bestimmte Proben verifizieren und erneut analysieren.



Die Bedingungen der Absichtserklärung sehen die Unterzeichnung eines endgültigen Abkommens bis 31. Dezember 2016 vor, was jedoch einer behördlichen Genehmigung unterliegt.



Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Transaktionen hängen von der Unterzeichnung eines formellen Abkommens, dessen Bedingungen für beide Parteien akzeptabel sind, sowie von behördlichen Genehmigungen, einschließlich jener der TSX Venture Exchange, ab.



Qualified Person

Herr Jeannot Théberge, P.Geo., ein Berater von X-Terra Resources, ist die Qualified Person gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects für Veronneau, die für den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung verantwortlich ist und die hierin enthaltenen technischen Informationen genehmigt hat.



Über X-Terra Resources Inc.

X-Terra Resources ist ein Ressourcenunternehmen, das auf den Erwerb und die Exploration von Edelmetallen und Energiekonzessionsgebieten in Kanada fokussiert ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen gemäß den Bestimmungen der anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze darstellen könnten. Zukunftsgerichtete Informationen könnten unter anderem Aussagen hinsichtlich zukünftiger Pläne, Kosten, Ziele oder Leistungen von X-Terra Resources oder Annahmen, die diesen zugrunde liegen, enthalten. In dieser Pressemitteilung werden Begriffe wie könnte, würde, wird, wahrscheinlich, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, schätzen und ähnliche Ausdrücke sowie deren verneinte Form verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zum Ausdruck zu bringen. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse angesehen werden und sind nicht zwangsläufig genaue Angaben zu den Zeitpunkten, zu denen solche zukünftigen Leistungen erreicht werden bzw. ob diese überhaupt erreicht werden. Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass Ereignisse, die in zukunftsgerichteten Informationen angekündigt wurden, tatsächlich eintreffen werden, einschließlich der Erschließung des Konzessionsgebiets Veronneau; und selbst wenn sie eintreffen, ist nicht sicher, welche Auswirkungen sie auf X-Terra Resources haben werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und/oder auf Meinungen des Managements nach bestem Wissen und Gewissen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von X-Terra Resources liegen. Diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, jene, die unter Financial Instruments und Risk and Uncertainties im Jahresbericht von X-Terra Resources für das am 31. Dezember 2015 zu Ende gegangene Geschäftsjahr beschrieben werden, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist, und könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. X-Terra Resources beabsichtigt nicht und ist auch nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um spätere Informationen, Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den anwendbaren Gesetzen vorgeschrieben.



Weitere Informationen:

X-Terra Resources Inc.

139 Québec Avenue, Suite 202

Rouyn-Noranda, Québec, J9X 6M8

Telefon: 819-762-4101 | Fax: 819-762-0097

E-Mail: info(at)xterraresources.com

Website: www.xterraresources.com



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!









