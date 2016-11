Krankentransport: Mit dem Taxi in Baden-Baden zum Arzt?

Das Unternehmen Taxi Minor in Baden-Baden ist ein zuverlässiger Partner in Sachen Krankentransport

Das Angebot von Taxi Minor in Baden-Baden ist umfassend. (Bildquelle:©g215 - Fotolia.com)

(firmenpresse) - Neben den üblichen Taxifahrten vom ICE Bahnhof Baden-Baden in die Innenstadt oder Shuttle-Fahrten zum Flughafen Karlsruhe Baden ist das Unternehmen Taxi Minor auch ein zuverlässiger Partner in Sachen Krankenfahrten. Krankentransporte runden das Angebot von Taxi Minor in der Kurstadt ab.

Taxi Minor Baden-Baden bietet neben Standardtaxifahrten das gesamte Taxi Leistungsspektrum:

- Krankentransport,

- Flughafentransfer,

- Limousinenservice

und ist ein zuverlässiger und leistungsfähiger Partner, wenn es um Sightseeing, Shopping und die Betreuung von Geschäftskunden geht. In der kreisfreien Stadt Baden-Baden finden zahlreiche Messen, Kongresse und Veranstaltungen statt. Die Stadt liegt zudem inmitten einer besonders pulsierenden Wirtschaftsregion Europas. Karlsruhe, Straßburg / Strasbourg, Stuttgart, Freiburg oder Heidelberg sind über die Autobahn schnell zu erreichen. Selbstverständlich übernimmt Taxi Minor auch Sonder- und Expressfahrten sowie Kurierdienste. Sprechen Sie uns an - über die Hotline 01578 / 400 89 30 sind wir für Sie zu erreichen.





Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

