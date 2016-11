Rheinische Post: Uniper willüber 500 Stellen streichen

(ots) - Eons Kraftwerkswerkstochter Uniper will über

500 Stellen streichen, wie die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische

Post" (Mittwochausgabe) aus Arbeitnehmerkreisen erfuhr. Derzeit

verhandele man über einen Interessenausgleich und Sozialplan.

Womöglich seien aber weniger als 500 Mitarbeiter betroffen, da Uniper

frei werdende Stellen häufig schon nicht mehr besetzt habe, hofft man

in den Arbeitnehmerkreisen. Uniper-Sprecher Josef Nelles wollte das

nicht kommentieren. Uniper-Chef Klaus Schäfer hatte sich am Dienstag

nicht zur Zahl der abzubauenden Stellen geäußert.



Auch bei der Eon-Tochter Preussenelektra, die für das deutsche

Atomgeschäft zuständig ist, soll gespart werden. Preussenelektra

fordere, die Arbeitszeit von 37 auf 40 Stunden pro Woche zu erhöhen,

hieß es in Arbeitnehmerkreisen weiter. Die Gehälter für Neueinsteiger

in der oberen Gehaltsgruppe sollen um 6,5 Prozent sinken. Das sei

aber mit den Gewerkschaften nicht zu machen. Preussenelektra wollte

das auf Anfrage der Redaktion nicht bestätigen und verwies auf

laufende Sondierungsgespräche.



Derzeit sondieren die Gewerkschaften mit den in einer

Tarifgemeinschaft verbundenen Unternehmen Eon, Uniper und

Preussenelektra, wie ein neuer Tarifvertrag aussehen könnte.







Datum: 23.11.2016 - 04:00

