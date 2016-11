Rheinische Post: Lammert sieht Chancen für Wahlrechtsreform vor Bundestagswahl

(ots) - Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) sieht

doch noch eine Chance, das Wahlrecht vor der nächsten Bundestagswahl

zu reformieren. "Es gibt ermunternde Signale aus den Fraktionen, das

Thema nochmal anzugehen", sagte Lammert der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe). "Es ist völlig

unverantwortlich, dieses Problem nicht vor der Wahl zu regeln. Jeder

weiß das", so Lammert. In der CDU gebe es zum Bundesparteitag auch

zwei Anträge, in dem die Fraktion aufgefordert wird, das Wahlrecht

noch vor der Wahl zu reformieren. Für einen Komrpomiss müssten sich

"alle" Fraktionen aber noch bewegen, so der CDU-Politiker.



