Rheinische Post: Lammert lobt Steinmeier-Nominierung als kluge Entscheidung

(ots) - Der ebenfalls als Kandidat für das Amt des

Bundespräsidenten gehandelte Bundestagspräsident Norbert Lammert

(CDU) hat die Nominierung von Frank-Walter Steinmeier als kluge

Entscheidung bezeichnet. "Wenn man, was ich unterstreiche, für das

Amt des Staatsoberhauptes nicht nur eine integre und angesehene

Persönlichkeit sucht, sondern darüber hinaus eine mit ausgewiesener

politischer Erfahrung, dann wird man nicht viele finden wie

Frank-Walter Steinmeier", sagte Lammert der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Auf die Frage, ob

die Nominierung Steinmeiers eine kluge Entscheidung der großen

Koalition gewesen sei, sagte Lammert: "Ja." Er selbst habe das Amt

nicht angestrebt, betont er. "Ich wollte schlicht nicht." Die

erneute Kandidatur der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel für das Amt der

Bundeskanzlerin unterstützt Lammert. Alternativlos sei sie aber

nicht. "Es gibt personell und sachlich immer Alternativen", sagte

Lammert. "Das Wesen der Demokratie besteht in der Einsicht, dass es

immer Alternativen gibt."



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 23.11.2016 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1427801

Anzahl Zeichen: 1415

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 77 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung