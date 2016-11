Rheinische Post: NRW-Hochschulministerin Schulze: Viele Bachelor-Studiengänge sind viel zu speziell

(ots) - Nordrhein-Westfalens Hochschulministerin Svenja

Schulze (SPD) kritisiert den Wildwuchs bei den

Bachelor-Studiengängen. "Viele Bachelor-Programme sind viel zu

speziell geworden", sagte Schulze der in Düsseldorf erscheinenden

Rheinischen Post (Mittwochausgabe): Dass es mehr als 2000

Studiengänge in NRW gebe, sei "ein selbstgemachtes Problem der

Hochschulen. Grund ist, dass jede Hochschule sich profilieren will".

Die starke Spezialisierung erschwere aber bereits einen Wechsel von

Düsseldorf nach Köln. Schulzes Fazit: "Da müssen wir ran - das sehen

die Hochschulen aber auch selbst." Die Gefahr einer

Akademikerschwemme angesichts der steigenden Studierneigung sieht

Schulze jedoch nicht: "Ich halte dieses Schlagwort für Quatsch. Wir

brauchen Menschen, die sich immer neues Wissen aneignen können, und

dazu gehört auch akademische Bildung."



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 23.11.2016 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1427802

Anzahl Zeichen: 1189

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 84 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung