NOZ: Bundesregierung will Integration von Flüchtlingen auf dem Land mit fünf Millionen Euro fördern

(ots) - Bundesregierung will Integration von

Flüchtlingen auf dem Land mit fünf Millionen Euro fördern



Landwirtschaftsministerium legt Programm auf - Finanzhilfen für

Vereine und Ehrenamtliche



Osnabrück. Die Bundesregierung will die Integration von

Flüchtlingen im ländlichen Raum mit einem millionenschweren Programm

fördern. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch). Von

dem mit fünf Millionen Euro ausgestatteten Projekt "500

Land-Initiativen" sollen nach Angaben des

Bundeslandwirtschaftsministeriums ehrenamtliche Initiativen und

Vereine profitieren. Mit jeweils 1000 bis 10 000 Euro kann demnach

etwa die Anschaffung von Trikots oder Bällen für Fußballmannschaften

mit Flüchtlingen unterstützt werden. Auch Flüchtlingslotsen oder

Übersetzungsleistungen seien förderfähig.



Die Förderung soll zur Integration der Migranten in

Dorfgemeinschaften beitragen oder ihnen die Entscheidung zum Verbleib

im ländlichen Raum erleichtern, heißt es aus dem Ministerium.

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) sagte der

"NOZ": "Eine engagierte Bürgerschaft ist bei der Integration von

Flüchtlingen und Migranten auf dem Land unverzichtbar." Genau dieses

Engagement solle nun gefördert werden. Anträge könnten ab dem 27.

Januar 2017 gestellt werden.







