NOZ: EU-Grünenpolitikerin fordert Druck auf die Türkei und Einfrieren der Beitrittsverhandlungen

(ots) - EU-Grünenpolitikerin fordert Druck auf die

Türkei und Einfrieren der Beitrittsverhandlungen



Rebecca Harms: "Zahlungen zur Vorbereitung auf den Beitritt

sollten hinterfragt werden"



Osnabrück. Nach Ansicht der Grünen-Fraktionsvorsitzenden im

Europaparlament Rebecca Harms sollte die EU mehr Druck auf die Türkei

ausüben. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"

(Mittwoch) sagte Harms: "Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass die

EU ihre wirtschaftliche Macht nutzen kann, um Einfluss zu gewinnen."

Zunächst müsse man abwarten, was das Einfrieren der

Beitrittsverhandlungen in der Türkei bewirken würde. "Die Forderung

ist sehr weitgehend."



Die europäische Grünen-Chefin befürwortet schon heute das

Einfrieren von europäischen Hilfsgeldern für die Türkei: "Meiner

Ansicht nach sollten Zahlungen hinterfragt werden, die die Türkei aus

EU-Fonds zur Vorbereitung auf den Beitritt erhält." Das dürfe aber

nicht für Flüchtlingsgelder gelten: "Es wäre dumm, Mittel für die

Flüchtlingshilfe oder die Zivilgesellschaft zu kappen."



Eine breite Mehrheit der EU-Abgeordneten fordert die Aussetzung

der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Die Resolution des

Parlaments ist allerdings rechtlich nicht bindend.







Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Osnabrücker Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 23.11.2016 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1427804

Anzahl Zeichen: 1633

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Osnabrücker Zeitung

Stadt: Osnabrück





Diese Pressemitteilung wurde bisher 146 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung