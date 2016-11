NOZ: Allianz begrüßt Riester- und Betriebsrentenpläne der Großen Koalition

(ots) - Allianz begrüßt Riester- und Betriebsrentenpläne

der Großen Koalition



Allianz-Leben-Vorstand Wiesemann: Vorsorge muss sich auch für

Bezieher geringer Einkommen lohnen



Osnabrück. Der Versicherer Allianz begrüßt die Pläne der

Regierungskoalition, Betriebsrenten und Riester-Renten von

Geringverdienern durch Freibeträge nicht mehr voll auf die

Grundsicherung im Alter anzurechnen. Thomas Wiesemann,

Vorstandsmitglied der Allianz Lebensversicherungs-AG, bezeichnete das

Reformvorhaben im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"

(Mittwoch) als wichtigen Schritt zur Verhinderung von Altersarmut.

"Es muss sich auch für Bezieher geringer Einkommen lohnen,

vorzusorgen", sagte Wiesemann. Dazu fehlten bisher positive Anreize.

"Wer nicht weiß, ob er hinterher mehr hat als die Grundsicherung, hat

heute kein Motiv vorzusorgen."



Altersarmut droht nach Wiesemanns Auffassung vor allem Beziehern

niedriger Einkommen und Menschen, die in Teilzeit- oder Minijobs

arbeiten oder arbeitslos werden. "Das sind die eigentlichen

Risikofälle. Hier muss es gezielte Anreize geben, vorzusorgen", sagte

der Allianz-Vorstand. Das Verrechnen gegen die Grundsicherung sei ein

"Konstruktionsfehler, der jetzt aber korrigiert werden wird".



Wiesemann sprach sich gegen Pauschalmaßnahmen bei der anstehenden

Rentenreform aus: "Wir müssen die Mittel sehr zielgerichtet dort

einsetzen, wo die Gefahr der Altersarmut am größten ist, und sollten

sie nicht mit der Gießkanne verteilen." Da es immer weniger

Renteneinzahler und immer mehr Leistungsbezieher gebe, seien die für

Rentenzahlungen verfügbaren Gelder in Zukunft noch beschränkter als

heute.







