RENZ Shop 24 - RENZ Briefkastenanlagen und Briefkastenersatzteile Shop

(firmenpresse) - Heute muss ein Briefkasten mehr können als nur Briefe aufnehmen. Gutes, modernes Aussehen spielen bei der Wahl eine große Rolle. Weitere Funktionen wie ein Lichtschalter und eine Gegensprechanlage gehören ebenso dazu.



Der Einzelbriefkasten



Dieser Briefkästen von Renz ist bei den Besitzern von Einfamilienhäusern sehr beliebt. Es gibt diese praktischen Letterboxen in vielen verschiedenen Ausführungen. Hier hat der Hausbesitzer die Wahl zwischen der Montage an der Wand direkt neben der Eingangstür. Die zweite Variante kann freistehend vor oder hinter dem Grundstückseingang aufgestellt werden. Eine Erweiterung wie dem Klingelknopf und eine Gegensprechanlage erhöhen zudem die Sicherheit des Grundstücks, des Hauses und der Bewohner. Damit der abendliche Gast auch den Weg findet, kann sich sogar noch ein Lichtschalter in dieser Briefkastenanlage befinden. Für die Sicherheit der Briefe sorgt die hohe Qualität des Stahls sowie die sorgfältige Verarbeitung. Gegen Regen gibt es noch einen zusätzlichen, dachähnlichen Überbau. Es gibt auch Briefkästen von Renz, die in der Tür eingebaut werden und eine geschlossene Briefbox besitzen. Diese Briefkästen findet man bei Renz und bei Leabox unter dem Begriff "Unterputzanlagen".



Briefkästen für Wohnanlagen



Trotz des elektronischen Zeitalters ist der Brief und die Briefwerbung nicht aus der Mode gekommen. War es früher noch Mode, den Briefschlitz in der Wohnungstür zu haben, wird heute mehr eine Briefkastenanlage im Treppenhaus oder vor der Wohnanlage bevorzugt. So wird zum einen die Arbeit des Postboten erleichtert und zum anderen muss nicht immer irgendein Mieter zu Hause sein, um die Tür zu öffnen. Für Hochhäuser gibt es bei Leabox die richtige Anlage, damit jeder Mieter seinen eigenen Briefkasten besitzt und gleichzeitig ein einheitlicher Anblick gewährleistet ist. Hierfür gibt es sogar einen extra Konfigurator. Für ältere Mietshäuser lohnt sich oft eine Briefkastenanlage direkt neben der Tür an der Wand. Diese kann dann freistehend oder fest mit der Hauswand verbunden sein.





Viel Post braucht viel Platz



Extra große Briefkästen sind gerade bei Behörden und Ämtern gefragt. Denn hier wird die Korrespondenz ausschließlich schriftlich erledigt. Auch wenn das Amt über ein eigens Postfach verfügt, nutzen viele Bürgen den Briefkasten vor dem Eingang. Für die leichtere Leerung gibt es diese großen Briefkästen mit einem extra Korb zum schnellen Entleeren. Für die Industrie ist die Erweiterung mit einem besonderen Fach für Pakete sehr interessant. Denn manchmal kommt ein Paket auch außerhalb der Bürozeiten an und keiner ist anwesend, um die Warensendung in Empfang zu nehmen. Renz und Leabox bieten hier Lösungen nach Maß und Kundenwunsch an.



Ein Teil ist kaputt, neuer Briefkasten?



Renz bietet für sehr viele Briefkästen Ersatzteile an. So muss nicht immer gleich ein neuer Briefkasten angeschafft werden. Sei es nun eine kaputte Entnahmeklappe oder der andere Teil mit Klingel und weiteren Zubehör, hier gibt es diese Teile auch einzeln. Das spart nicht nur Geld, sonder schont die teuren und knappen Ressourcen. Außerdem wird die Umwelt nicht so stark belastet. Die Verwendung von Ersatzteilen ist aktiver Umweltschutz, der auch noch Geld spart.









