stern-RTL-Wahltrend: Sympathiezuwachs Merkels zieht Union nach oben - Forsa-Chef Güllner: Steinmeier-Nominierung wird honoriert

(ots) - Wenn der Bundeskanzler direkt gewählt werden

könnte, würde sich jetzt die Hälfte der wahlberechtigten Deutschen

für Angela Merkel entscheiden: Bei der Kanzlerpräferenz im

stern-RTL-Wahltrend steigt Merkels Wert gleich um zwei Prozentpunkte

auf 50 Prozent, während sich Sigmar Gabriel nur um einen Punkt auf 16

Prozent verbessern kann und damit 34 Punkte hinter der amtierenden

Kanzlerin liegt. Die Zahlen wurden erhoben, bevor Angela Merkel ihre

erneute Kandidatur bei der Bundestagswahl 2017 verkündet hat.



"Nachdem auch CDU und CSU der Nominierung von Frank-Walter

Steinmeier zum Kandidaten für die Wahl des neuen Bundespräsidenten

zugestimmt hatten, war das von vielen Kommentatoren als Niederlage

für Angela Merkel und strategischer Sieg für SPD-Chef Gabriel

gewertet worden", sagt Manfred Güllner, Chef des

Meinungsforschungsinstituts Forsa, "doch die Wahlberechtigten

scheinen das anders zu sehen."



Von Merkels Sympathiezuwachs profitiert auch die Union aus CDU und

CSU. Sie legt im Vergleich zur Vorwoche um einen Prozentpunkt zu und

kommt nun auf 36 Prozent. Die SPD bleibt weiterhin bei 23 Prozent,

die Linke und die AfD stagnieren bei jeweils 10 Prozent. Die Grünen

büßen einen Punkt ein auf ebenfalls 10 Prozent, und auch die FDP

verliert einen Punkt und müsste, wenn jetzt gewählt würde, mit 5

Prozent um den Einzug in den Bundestag bangen. Auf die sonstigen

kleinen Parteien entfallen zusammen 6 Prozent. Der Anteil der

Nichtwähler und Unentschlossenen beträgt 25 Prozent.



Bei der Einschätzung der politischen Kompetenz der Parteien steigt

der Wert für Union und SPD jeweils um zwei Prozentpunkte. 30 Prozent

aller wahlberechtigten Bundesbürger trauen momentan der Union zu, mit

den Problemen in Deutschland am besten fertig zu werden, 12 Prozent

der SPD und insgesamt 9 Prozent anderen Parteien. Fast die Hälfte der



Befragten - nämlich 49 Prozent - trauen dies allerdings keiner Partei

zu.



Datenbasis: Das Forsa-Institut befragte vom 14. bis 18. November

2016 im Auftrag des Magazins stern und des Fernsehsenders RTL 2505

repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger, die durch eine

computergesteuerte Zufallsstichprobe ermittelt wurden. Die

statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 2,5 Prozentpunkten.



