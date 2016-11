MoneyBlog.de empfiehlt Berkwood Resources (WKN: A110N3) – Erste Tranche der laufenden Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen!



(firmenpresse) - MoneyBlog.de empfiehlt Berkwood Resources (WKN: A110N3) - Erste Tranche der laufenden Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen!



Sehr geehrte Interessenten von MoneyBlog.de!



Sensationelle News gibt es bei meinem Graphit-Favoriten Berkwood Resources zu berichten. Das Unternehmen ist gerade dabei eine 1 Millionen CAD Flow-Through-Finanzierung erfolgreich am Markt platzieren. Bereits am vergangenen Freitag konnte dann auch schon die erste Tranche (2.777.777 Aktien zu je 0,18 CAD) erfolgreich platziert werden. Die zweite Tranche soll in Kürze folgen.



Insgesamt sollen 5.555.555 neue Aktien zu je 0,18 CAD ausgegeben werden. Zusätzliche Warrants soll es auch keine geben, womit die Verwässerung bei nicht mal 15% sehr überschaubar bleibt.



Ich traue mich sogar zu behaupten, dass dies die besten News bei Berkwood Resources seit April 2016 sind, wo das Unternehmen die unglaublich hohen Grab-Sample-Ergebnisse mit bis zu 36,3% vermelden konnte.



Bei einem erfolgreichen Abschluss der kompletten Finanzierung ist das Unternehmen für umfangreiche Explorationsarbeiten über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr durchfinanziert. Hierzu muss man nämlich wissen, dass ein Flow-Through-Placement in Kanada steuerlich begünstigt ist und der Zeichner dieses Placements dafür steuerlich rund 25% dieser Investitionssumme zurückerstattet bekommt. Flow-Through-Placement gibt es allerdings nur bei Rohstoffunternehmen und dieses Geld muss(!) in die Exploration investiert werden und darf nicht anderweitig verwendet werden.



Jetzt ist das Unternehmen endlich in der Lage, das Lac Gueret South Projekt weiter zu explorieren und endlich das lang erwartete Bohrprogramm zu starten, mit dem dann eine entsprechende NI-43-101 Ressource erstellt werden kann und die Bewertungslücke zu Mason Graphite (Börsenbewertung rund 155 Millionen CAD gegenüber 4,5 Millionen CAD Börsenbewertung bei Berkwood Resources) weiter geschlossen werden kann. Wir dürfen uns hier schon mal auf einen lange anhaltenden positiven Newsflow in den kommenden Monaten einstellen, was für die weitere Kursentwicklung bei Berkwood Resources nur gut sein kann!





Weiter hat das Unternehmen auch vermeldet, dass man das Management des Unternehmens mit 2,7 Millionen Stock-Options zu je 0,12 CAD ausstatten möchte. Das heißt, das Management ist in der Lage bis zu 2,7 Millionen Aktien von Berkwood Resources zu je 0,12 CAD zu kaufen. Damit soll sichergestellt werden, dass das Management auch finanziell an einem entsprechenden Erfolg von Berkwood Resources beteiligt wird. Leistet man gute Arbeit und der Aktienkurs steigt beispielsweise auf 0,50 CAD, kann das Management mit diesen Optionen viel Geld verdienen. Ist man dagegen nicht so erfolgreich und der Aktienkurs verharrt auf dem aktuellen Niveau, dann sind diese Optionen quasi fast wertlos.



Das ist fair und damit wird nun auch das Management zu 100% bestrebt sein das Unternehmen zu einer ähnlichen Erfolgsgeschichte zu führen wie man es bereits beim Projektnachbarn Mason Graphite gesehen hat (von 0,30 CAD auf aktuell1,39 CAD innerhalb von nur 10 Monaten)!



Fazit: Nach diesen exzellenten News ist die Aktie für mich mehr denn je zuvor ein klarer Kauf, denn jetzt ist der Grundstein gelegt, dass man durch die Exploration den wahren Wert des Lac Gueret South Projekts dem Markt beweisen kann!



Ich empfehle die Aktie hiermit nochmal ausdrücklich zum Kauf, denn beim aktuellen Kurs von 0,16 CAD bietet das Unternehmen ein exzellentes Chance-Risiko-Verhältnis!



Wenn Sie regelmäßig weitere News über Berkwood Resources erhalten wollen, dann empfehle ich Ihnen sich in unseren kostenlosen Newsverteiler unter: www.moneyblog.de einzutragen!



Liebe Grüße

Michael Türk

http://www.millionaersbrief.de





Hinweis gemäß §34b WpHG auf einen möglichen Interessenskonflikt: Michael Türk hält Aktien von Berkwood Resources.







Kontakt:



SOLVD UG (haftungsbeschränkt)

Antoniusstraße 56

93354 Siegenburg



http://www.moneyblog.de

Verantwortliche Person: Michael Türk



Veröffentlichungsdatum: 23.11.2016

Aktuelle Kurspreisfeststellung: 0,16 CAD



Disclaimer:



Die veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche der Redaktion der SOLVD UG (haftungsbeschränkt). Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieser Unternehmensanalyse übernimmt die SOLVD UG (haftungsbeschränkt) keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Daten und Informationen. Die Unternehmensinformation dient ausschließlich zur Information des Lesers und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf des Wertpapiers dar.











Dies ist eine Pressemitteilung von

Berkwood Resources

Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:







Datum: 23.11.2016 - 07:53

Sprache: Deutsch

News-ID 1427819

Anzahl Zeichen: 5148

Kontakt-Informationen:

Firma: Berkwood Resources

Stadt: Wien





Diese Pressemitteilung wurde bisher 48 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung