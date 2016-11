Gute Fundraiser gesucht? wie sammelt man erfolgreich Spenden?

Flüchtlingsunterkunft, Naturschutzprojekt, Kinderhospiz - die Projekte, die auf finanzielle Unterstützung in Form von Spenden angewiesen sind, sind sehr vielfältig und wachsen momentan aufgrund der politischen Lage stark an

(LifePR) - Als Fundraiser benötigt man unterschiedliche Skills. Zum einen sollte man eine sympathische Ausstrahlung haben, kommunikativ und zielstrebig sein. Man muss für die Sache brennen, für die man sich einsetzt. Außerdem muss man extrem strukturiert arbeiten, das Projekt genau durchplanen, konkrete Ziele setzen und Mitarbeiter führen können.

Meist leiten Fundraiser Teams aus ehrenamtlichen Mitarbeitern an. Auch Kenntnisse in Rechnungswesen und Controlling sind nötig, Fundraiser arbeiten eng mit der Finanzabteilung zusammen. Kreativität ist gefragt, gutes Texten zwingend erforderlich, sowie die Fähigkeit, andere begeistern zu können.

Die Spendenbereitschaft der Deutschen ist sehr hoch, deswegen steigt die Nachfrage nach professionellen Fundraisern momentan stark an. Viele Vereine sind auf der Suche nach qualifizierten Kräften.

Eine staatlich geregelte Ausbildung gibt es nicht, allerdings gibt es die Möglichkeit, sich auf dem privaten Bildungsmarkt weiterzubilden.

Die ebam Akademie bietet einen Kurzlehrgang zum Thema Fundraising - Erfolgreich Spenden sammeln an. Qualifizierte Referenten aus der Branche zeigen, worauf es ankommt. Im Seminarpreis sind Unterlagen, das ebam-Teilnehmerpaket, Tagungsgetränke und die Tagesverpflegung enthalten.

Nächster Termin ist der 09.12.2016 in München, weitere Informationen und Anmeldung unter http://www.ebam.de/...



Die ebam Business Akademie bietet seit 1993 Aus- und Weiterbildungen sowohl berufsbegleitend als auch Vollzeit an. ebam Standorte sind München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Köln.

Das Schulungsangebot reicht von Tagesseminaren über Kurzlehrgänge bis hin zu mehrmonatigen Qualifizierungen. Interessierte finden Kurse, die auf IHK-Abschlüsse vorbereiten als auch ebam-interne Abschlüsse.

Das Qualitätsmanagementsystem der ebam Akademie ist nach AZAV zertifiziert, fast das gesamte Kursprogramm kann mit einem Bildungsgutschein besucht werden.







Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 23.11.2016 - 07:03

Firma: ebam GmbH

Stadt: chen





Kommentare zur Pressemitteilung