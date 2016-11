Esalen Massage Tag 2016

Esalen Massage! - Noch nie gehört?

Esalen Massage Tag 2016

(firmenpresse) - Am 26.11.2016 öffnen Mitglieder des Verbandes für Esalen Massage Deutschland ihre Praxen zum Esalen Massage Tag 2016. Probemassagen, Vorträge und Massagedemonstrationen bieten die Gelegenheit eine der schönsten Massagen der Welt kennen zu lernen.



Die Esalen Massage ist eine große alte Dame der ganzheitlichen Massagen. Sie kam in den 1960er Jahren in den heißen Quellen von Esalen in Kalifornien zur Welt. Ihre Väter und Mütter - u.a. Fritz Perls, Moshe Feldenkrais, Ida Rolf, Charlotte Selver - standen für innovative Konzepte in Körperarbeit und Psychotherapie und haben den Geburtsprozess der Esalen Massage begleitet.



In Esalen entstand eine Form der Massage, die über eine einzigartige Qualität der Berührung und des Kontaktes den Behandelten ein körperliches und emotionales Empfinden auf einem sehr hohen Niveau ermöglicht. Berührungsqualität, Achtsamkeit und Präsenz, passive Gelenkbewegungen, strukturierte Arbeit an Muskeln und Sehnen und die alles verbindenden langen Streichungen fördern eine ganzheitliche Wahrnehmung des Körpers und sorgen dadurch für Entspannung und Wohlbefinden. Esalen Massage muss man einfach selbst erleben. Verabreden Sie sich mit einer der schönsten Massagen der Welt.



http://www.esalen-verband.de



Verband für Esalen Massage und Körperarbeit

Solmsstraße 30, 10961 Berlin

Firma: Verband für Esalen Massage und Körperarbeit

Ansprechpartner: Tom Kausch

Stadt: Düsseldorf

Telefon: 0172-9087604



