X-Direct Group eröffnet neues Büro in Frankfurt am Main

Die X-Direct Group eröffnet sein drittes Standbein in Frankfurt am Main.

(firmenpresse) - Die Unternehmensgruppe baut seine Präsenz weiter aus. Für mehr Kundennähe in und um Frankfurt, eröffnet die X-Direct Group ein neues Büro an der Senckenberganlage 24, gegenüber dem Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum. Die zentrale Lage der neuen Geschäftsräume sowie die persönliche Ansprechbarkeit vor Ort sind für die X-Direct Group sehr wichtig, um eine hocheffiziente Zusammenarbeit und kürzere Entscheidungs- und Informationswege gewährleisten zu können. Im Hinblick auf eine bestmögliche Kundenbetreuung sowie ein systematisches Kundenmanagement, wurde mit dem neuen Standbein der Kundenservice weiter ausgebaut und ein Customer Care Center integriert. Das neue Büro soll nicht nur Kunden den hohen Anspruch an die Unternehmensmarke verdeutlichen, sondern auch Mitarbeitern eine erstklassige und nachhaltige Arbeitsumgebung in großzügigen und modernen Räumen bieten. Ausgelegt ist das neue Standbein für Wachstum und zukünftiges Personal und stellt neben dem Hauptsitz sowie dem Büro in Limburg an der Lahn die dritte Büroeröffnung der X-Direct Group dar. „Auf unserem Weg zum Wachstum stellt unser neues Büro in Frankfurt einen wichtigen Schritt dar“, erläutert Dimitri Parhofer, der Mitgründer und Geschäftsführer der X-Direct Group. „Mit einer breiteren Präsenz beabsichtigen wir neue Kundenbeziehungen im In- und Ausland aufzubauen sowie unsere bestehenden Beziehungen zu Kunden und Geschäftspartnern zu intensivieren. Die neuen Geschäftsräume bieten unserem Team eine solide Basis, um unsere Kunden optimal zu betreuen und Wege kurz zu halten.“



Die Unternehmensgruppe hat sich für die hessische Metropole entschieden, da sie eines der besten Immobilien-Standorte im Bundesgebiet abbildet. Zudem stellt Frankfurt ein internationales Finanz- und Geschäftszentrum mit attraktiven Branchen dar. Als Heimatstadt der Europäischen Zentralbank ist sie außerdem der Knotenpunkt der europäischen Geld- und Währungspolitik. Gleichzeitig wird sie als Schlüsselmarkt für Immobilien betrachtet, welcher in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird. Erkennbar ist dies unter anderem an der hohen Nachfrage nach Wohn- und Gewerbefläche sowie den zahlreichen Neubau-Immobilien in und rund um Frankfurt. Die X-Direct Group ist mitunter durch mehrere innovative Neubau-Immobilien in Frankfurt vertreten.





Die X-Direct Group ist der Allrounder in Sachen Immobilien. Von der Verwaltung, der Vermietung und dem Verkauf über eine kompetente und schnelle Beratung bis hin zur Projektumsetzung. Unsere Stärke liegt darin verschiedenste Aspekte rund um die Immobilie zu vereinen und so die Wege kurz zu halten und effektiv im Kundeninteresse arbeiten zu können.

