zookauf unterstützt "Schenke Liebe Aktion zu Weihnachten" des Tierschutz-Shop: Jetzt Spenden und Tieren in Not

zookauf-Gruppe spendet mit Futtermarken Arion und LandFleisch über 4,5 Tonnen Futter für weihnachtliche Tierschutz-Aktion // 20.000 Geschenke für Tiere in Not

Unterstützen die Spendenaktion: Nadine Boymann (Arion), Adin Mulaimovic (zookauf) und Michael Kronen

(firmenpresse) - Im Winter und gerade in der Vorweihnachtszeit genießen viele Tierfreunde gemeinsam mit ihren tierischen Mitbewohnern die Behaglichkeit der eigenen vier Wände. Doch es geht nicht allen Tieren so gut; gerade Straßenkatzen und heimatlose Hunde kämpfen Tag für Tag um das nackte Überleben. Grund genug für die zookauf-Gruppe, eine Kooperation im Heimtierbereich, die größte Weihnachts-Aktion für Tierheimtiere ihres Partners Tierschutz-Shop zu unterstützen.



Allein in Deutschland leben Schätzungen zufolge etwa 2 Millionen Straßenkatzen und besonders in Süd- und Osteuropa gibt es eine hohe Anzahl heimatloser Hunde. Vor diesem Hintergrund startete der Tierschutz-Shop gemeinsam mit 20 gemeinnützigen Tierschutzvereinen aus Deutschland die größte Weihnachts-Aktion für Tierheimtiere in ganz Europa. Die zookauf-Gruppe unterstützt die Aktion mit einer umfangreichen Futterspende. Gemeinsam mit den Futtermarken Arion und LandFleisch konnten über 4,5 Tonnen Hunde- und Katzenfutter für notleidende Tiere bereitgestellt werden.



"Wir fühlen uns als Kooperation des Zoofachhandels ganz besonders dem Tierwohl verpflichtet", meint Rolf Genz als einer der Verantwortlichen der Gruppe. "Dementsprechend ist es uns ein Anliegen gemeinsam mit unserem Partner Tierschutz-Shop und den Futtermittelmarken Arion und LandFleisch mit zum Gelingen des Projekts beitragen zu können."

Bis zum 23. Dezember können all diejenigen, denen das Tierwohl besonders am Herzen liegt die Aktion unterstützen. 20 Vereine haben auf www.tierschutz-shop.de Wunschlisten angelegt, über die Tierfreunde ganz einfach online ein Geschenk mit Futter und Zubehör packen können. Am Ende der Aktion werden dann alle Geschenke zu den Tierheimen ins In- und Ausland gebracht und Tierschutz-Shop sendet allen Spendern Fotos und Videos der angekommenen Geschenke zu.



Insgesamt 20.000 tierische Weihnachtsgeschenke möchte Hanna Czenczak, Gründerin von Tierschutz-Shop, auf diese Weise auf den Weg bringen. Die Tierschutzvereine benötigen neben Futter- und Sachspenden auch finanzielle Unterstützung. Darum hat sich Tierschutz-Shop ein Konzept überlegt, das doppelt hilft: "Jedes Mal, wenn ein Tierfreund etwas aus einer Wunschliste bei uns auf www.tierschutz-shop.de spendet, zahlen wir dem Verein zusätzlich eine Prämie als finanzielle Unterstützung", erklärt Hanna Czenczak.





"Uns hat dieses nachhaltige Konzept überzeugt", so Rolf Genz. "Deshalb sind auch wir mit dabei. Wir hoffen auf viele Spenden und Weihnachtsgeschenke für Tiere in Not."

Die Weihnachts-Aktion des Tierschutz-Shop ist im Internet zu finden unter: https://www.tierschutz-shop.de/schenke-liebe-aktion/







http://zookauf.de/



Zooma Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH

Krumbeckstraße 14, 42553 Velbert

Zooma Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH

Stephan Schlüter

Hückeswagen

02053 849 79 10



