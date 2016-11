Gute Vorsätze 2017. Alle Jahre wieder ... bleibt alles anders?!

Top-Thema für Leserinnen und Userinnen: Wie man seine Wünsche endlich umsetzen kann - mit dem Test von Tatjana Strobel sich selbst erkennen und den Schalter im Kopf umlegen!

(firmenpresse) - Ich mach mir - im kommenden Jahr - die Welt, wie sie mir gefällt? Warum nicht! Der neue Test von Menschen-kenntnis-Expertin, Hypnose-Coach und Bestsellerautorin Tatjana Strobel schafft die Voraussetzung, sich nicht nur ändern zu wollen, sondern es auch zu können: der Weg raus aus der eignen Erwartungsfalle führt direkt ins Unter-bewusstsein und zu der Frage: Wer bin ich und was will ich wirklich?

Abnehmen, Laster loswerden, mehr Erfolg im Job und in der Liebe - die meisten guten Vorsätze sind im Alltag schwer umzusetzen. Wer es schaffen will, muss die Entscheidungen in seinem Unterbewusstsein manifestieren. Am Anfang steht ein Test. Tatjana Strobel hat in Ihrem neuen Buch "Mesmerize it!" (Knaur Verlag) einige zusammengestellt: Wie suggestibel sind Sie? I Wie willensstark sind Sie? I Was hat Ihr Leben geprägt?

"Nur wer sich gezielt mit sich und seinen Wünschen beschäftigt, kann 2017 Erfolg haben, diese umzusetzen. Pippi Langstrumpfs Motto "Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt" ist dabei für viele ein erfolgreicher Leitfaden, um den Schalter im Kopf umzulegen ", so Tatjana Strobel. Nach der Selbsterkenntnis folgt die Umsetzung, die länger halten soll als bis zur ersten Raucherpause im neuen Jahr. Da wissenschaftlich erwiesen 98% der Entscheidungen im Unterbewusstsein fallen, gibt es nur einen Weg, die Wünsche zu hinterlegen: der Zugang erfolgt durch Hypnose, um Blockaden lösen zu können. Strobel: "Der eiserne Wille reicht oft nicht aus. Wer den berühmten Schalter im Kopf nicht umlegen und das damit verbundene Stresslevel senken kann, wird nicht abnehmen, nicht selbstbewusster und damit erfolgreicher und man kann dann auch die Zahl der Glimmstengel in der Regel nicht dauerhaft reduzieren." Viele haben eine falsche Vorstellung von Hypnose als Instrument zur echten Veränderung Nicht nur Promis und Royals sind es: Jeder Mensch ist in einem hypnotischen Zustand. Jeden Tag. Mindestens zwei Mal: beim Aufwachen und Einschlafen. Hypnose ist ein tranceähnlicher Zustand und hat sehr wenig damit zu tun, Menschen verrückte Dinge tun zu lassen, die sie später bereuen. Vielmehr öffnet Hypnose die Tür zu uns selbst, zur ungefilterten Wahrheit, weshalb dieser Weg idealerweise in Begleitung gegangen werden sollte. Mit der Mesmerize it!-Methode von Tatjana Strobel gelingt ein sanfter Zugang zu sich selbst und eine Reise ins Ich. "Die Selbsterkenntnis ist oft überraschend und führt zum Teil auch zu bitteren Wahrheiten, ohne die eine Erfüllung der guten Vorsätze als Einstieg in eine echte Veränderung der Lebenssituation kaum erfolgreich sein kann. So ist mein Ansatz auch eine einzigartige Mischung aus der Macht der Menschenkenntnis, also dem Weg von außen nach innen, sowie der Aktivierung des Unterbewusstseins, also dem Weg von innen nach außen."

Statistik über gute Vorsätze 2016.

Statista.com zeigt das Ergebnis einer Umfrage unter Frauen und Männern in Deutschland zum Thema "Gute Vorsätze 2016". Demnach gaben die meisten an, mehr Sport treiben zu wollen (28%/22%). Auf Platz 2: sich gesünder ernähren. Hier liegen die Geschlechter gleich (25%). Gleiches gilt für den Wunsch, mehr Zeit mit Freunden und der Familie verbringen zu wollen (21/22). Die nächste Karrierestufe wollen lieber die Männer erklimmen (11/15). Weitere Themen im Ranking sind: Ich möchte mich gerne wieder verlieben I Laster aufgeben I Welt bereisen I Neues lernen, neues Hobby starten I Sesshaft werden, heiraten, Familie gründen I Den Ängsten stellen

23% der befragten Frauen und 20% der Männer nehmen sich einfach nichts vor. Quelle: Statista.com

Die Bestseller-Autorin Tatjana Strobel hat sich früh mit dem Thema Wirkung und Auswirkung auseinandergesetzt. Sie arbeitete nach ihrem Studium zur Sozialpädagogin als Verkaufsleiterin und Sales-Managerin in der Luxusgüterindustrie und Beautybranche. Bereits in dieser Zeit eignete sie sich ihr umfassendes Know-how zu den Themen Physiognomie, Psychologie und Menschenkenntnis an.

2008 machte Tatjana Strobel sich mit ihrer Coaching-Firma und ihrer Inside Personality-Methode selbständig. Seitdem gibt sie Seminare, bildet aus, hält Vorträge, agiert als freie Trainerin für internationale Unternehmen, veröffentlicht erfolgreich Bücher zu ihrer Methode und wird darüber hinaus von den deutschen und schweizerischen Medien als Expertin zu Rate gezogen. Hans Ruedi Wipf hat sie zur OMNI-zertifizierten Hypnose-Therapeutin ausgebildet - seitdem arbeitet die Expertin von innen nach außen. Auf Basis der Erfahrungen mit ihren Klienten entwickelte Tatjana Strobel die Mesmerize it!-Technik. Sie bereitet den Kunden optimal auf die Hypnosetherapie vor, räumt alle Fragen und Ängste aus, sensibilisiert für die Veränderung im Nachgang und gibt Hilfestellung für die weitere Umsetzung. Ihre Schwerpunkte in der Hypnosetherapie sind: Süchte, Ängste, Blockaden, seelischer, körperlicher und sexueller Missbrauch in der Kindheit. Tatjana Strobel lebt in Zürich und Mallorca, praktiziert weltweit auf

Deutsch und Englisch.

Das neue Buch

Um Vorsätze erfolgreich zu verwirklichen, müssen sie im Unbewussten verankert werden. Denn neueste Forschungen belegen, dass 98 Prozent aller Entscheidungen unbewusst getroffen werden. Die international renommierte Coachin Tatjana Strobel setzt hier mit ihrer revolutionären Mesmerize-it-Technik an: In einem Trancezustand findet jeder Zugang zu seinem verborgenen Wesen, hier werden die Vorsätze verinnerlicht und danach spielend leicht umgesetzt. In diesem Buch verrät Tatjana Strobel, wie es garantiert jedem gelingt, mit der Mesmerize-it-Methode ein freies Leben ohne Ängste und Blockaden zu führen.

Taschenbuch, Knaur TB, bereits erschienen, 240 Seiten, 9,99 ?, auch als eBook erhältlich

ISBN: 978-3-426-78806-6





adOne bedient ein breites Partnerportfolio mit maßgeschneiderten Marketing-Mix-Lösungen in allen Kommunikationskanälen - vom Markenartikler, Händler, Magazin- und Buchverlag, Telekommunikations-, Lifestyle- und Game-Unternehmen bis zu Musikern und Bestsellerautoren.

