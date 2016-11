„Frauenpower“ bei der Einlasskontrolle

Neue Türsprechanlage zum einfachen Nachrüsten von Einfamilienhäusern

Die Türsprechanlage "Anna" lässt sich leicht nachrüsten.

(firmenpresse) - Anna heißt die Neue im Team „Hauskommunikation“ bei GEV. Sie sorgt künftig in Einfamilienhäusern für mehr Sicherheit und Komfort im Eingangsbereich. Die Türsprechanlage eignet sich bestens zur nachträglichen Modernisierung bestehender Klingelanlagen und benötigt im Standby-Modus lediglich 2 Watt. Zudem erlaubt sie unter anderem den Anschluss einer zusätzlichen Etagenklingel, eines Türöffners mit Memory-Funktion sowie eines separaten elektrischen Türgongs.



Neben einem Außengerät mit Regenschutzgehäuse aus Aluminium verfügt die Anlage über eine Inneneinheit inklusive Hörer. Dieser wird praktisch per Magnet an der Station arretiert. Nach Bedarf können bis zu drei weitere Hörer mit individuell wählbaren Klingeltönen in das System integriert werden. Die Stromversorgung der Innenstation erfolgt über Steckernetzteil und die Außenstation wird über die Innenstation per 2-Draht-Technik gespeist.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.textkonzept.com/de/content_kunde/frauenpower_bei_der_einlasskontrolle.html



Dies ist eine Pressemitteilung von

Textkonzept Köln

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:PresseKontakt / Agentur:

TextKonzept Köln

Franzstraße 28

50935 Köln

Tel.: 0221 / 16930 - 436

Fax: 0221 / 16930 - 339

eMail: koeln(at)textkonzept.com

Datum: 23.11.2016 - 10:57

Sprache: Deutsch

News-ID 1427963

Anzahl Zeichen: 981

Kontakt-Informationen:

Firma: Textkonzept Köln



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 23.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 98 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung