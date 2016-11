Ultraschall Gesichtsbehandlung in Chemnitz

Apparativen Kosmetikbehandlung Chemnitz mit Ultraschall

Für eine bessere Hautbild.

.- Minderung von Linien

- Straffung des Gewebes

- Hautbildverbesserung bei unreiner Haut

- Hautbildverbesserung bei Couperose ( Rücksprache mit Ihren Dermatologen empfohlen )



(firmenpresse) - Am 32.11.16 bittet das Kosmetikstudio – Schönheitsstudio in Chemnitz nicht nur Klassische Gesichtsbehandlungen an. Sondern hat sich auf Anti Anging Kosmetikbehandlungen spezialisiert. In der apparativen Kosmetikbehandlung Chemnitz arbeitet das Chemnitzer Kosmetikstudio mit den Geräten von der Firma Ionto Comet© .Die Firma Ionto Comet© wurde mit dem Beauty Forum Award 2014 als Nr.1 der apparativen Kosmetik ausgezeichnet. Die Firma wurde 1979 geründet und setzt bis heute auf Deutsche Qualität in Entwicklung und Fertigung. Es wird sehr hohen Wert im Wellenbereich auf einen starken Partner, mit sehr Hocher Qualitätgelegt. Um eine optimale Kosmetik Behandlung anzubieten. Eine Weiterbildung zur Apparativen Kosmetikbehandlung ist für das Kosmetikstudio Voraussetzung gewesen um Ultraschallbehandlung anzubieten.Bei der Behandlung , kommt nicht nur der positive Effekt des Schalles zum Einsatz. Sondern die hochwirksamen Wirkstoffe zum tragen, die durch den Schall in Ihre Haut eingeschleust werden. Unser Ultraschallgerät von Ionto Comet© arbeitet mit 3 unterschiedlichen Schallfrequenzen und der Lokalen Dynamischen Mikromassage. Die Kosmetikbehandlung von unserem Ultraschallgerät. Mit 1 MHz und 3MHZ wirkt gezielt in die obersten und untersten Hauschichten. . Nach Ihrer apparativen Kosmetikbehandlung wird von Ionto Comet© die Oroline Cellulose Maske eingesetzt. Die Maske ist so angenehm und fühlt sich wie eine 2 Haut an. Man erhalten natürlich auf seinen Hauttyp die abgestimmte Maske, diese ist aus Naturmaterial – Cell. Die Masken Maske enthält so viel hochkonzentrierte Wirkstoffe , wie eine Ampulle. Der Naturstoff Cellulose versorgt die Haut konstant und gibt in hohen Mengen Feuchtigkeit ab.Die Ionto-Messosono Behandlung wirkt effizient der Hautalterung entgegen.





In unserem Schönheitsstudio in Chemnitz verwöhnen wir Sie und Ihn. Mit Kosmetikbehandlungen , Wimpernverlängerung.Bei Problemen mit Haarausfall sind wir als gepr. Fachkraft für Zweithaar Ihr richtiger Ansprechpartner.Unser Dienstleistungen richten sich an Damen und Herren gleichermaßen.

Zweithaarstudio Simone

Kommentare zur Pressemitteilung