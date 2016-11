EUROPACE Hauspreis-Index (EPX): Immobilienpreiseändern sich im Oktober nur wenig (FOTO)

Die Preise für Eigentumswohnungen sind im Oktober 2016 praktisch

unverändert geblieben (+0,01 Prozent). Die Preissteigerung bei neuen

Ein- und Zweifamilienhäusern ist deutlich schwächer geworden: Nach

zuletzt immer um zwei Prozent stieg der entsprechende EPX-Teilindex

im Oktober nur um 0,64 Prozent. Noch geringer fiel der Anstieg mit

0,51 Prozent bei Bestandshäusern aus. Hier waren die Preise in den

letzten Monaten jedoch sogar leicht gesunken. Daraus ergibt sich laut

der aktuellen Auswertung des EUROPACE Hauspreis-Index EPX für den

Gesamtindex ein Anstieg um 0,39 Prozent.



"Die Immobilienpreise steigen nur noch gemäßigt", so Thilo

Wiegand, Vorsitzender des Vorstands der Europace AG. "Selbst die

Bundesbank hat in ihrem gerade veröffentlichten

Finanzstabilitätsbericht 2016 erklärt, dass sie keine Blase im

Immobilienmarkt in Deutschland feststellen kann." Zudem erklärt die

Bundesbank in ihrem Bericht, dass sie keine Anzeichen für eine

Lockerung der Vergabestandards von Baufinanzierungen sehe. "Das deckt

sich mit den Erkenntnissen aus unserer EUROPACE-Plattform", erklärt

Wiegand und ergänzt: "Häuslebauer nutzen die niedrigen Zinsen für

höhere Tilgungen und reduzieren über immer längere

Zinsbindungsfristen ein potenzielles Zinsänderungsrisiko."



Die Entwicklung der EPX-Preisindizes:



Gesamtindex: leicht steigend



Monat Indexwert Vormonat Vorjahresmonat

Oktober 2016 133,08 0,39% 9,01%

September 2016 132,56 -0,08% 8,19%

August 2016 132,66 0,21% 8,01%



Eigentumswohnungen: stabil



Monat Indexwert Vormonat Vorjahresmonat

Oktober 2016 133,08 0,01% 9,65%

September 2016 133,07 -1,11% 9,35%

August 2016 134,56 0,43% 9,60%





Neue Ein- und Zweifamilienhäuser: leicht steigend



Monat Indexwert Vormonat Vorjahresmonat

Oktober 2016 145,13 0,64% 10,63%

September 2016 144,21 1,96% 10,24%

August 2016 141,44 2,45% 7,82%



Bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser: leicht steigend



Monat Indexwert Vormonat Vorjahresmonat

Oktober 2016 121,02 0,51% 6,48%

September 2016 120,41 -1,30% 4,63%

August 2016 121,99 -2,50% 6,53%



Über den EUROPACE Hauspreis-Index EPX



Der EUROPACE Hauspreis-Index EPX basiert auf tatsächlichen

Immobilienfinanzierungs-Transaktionsdaten des

EUROPACE-Finanzmarktplatzes. Über EUROPACE werden mit rund 45 Mrd.

Euro jährlich mehr als 15 Prozent aller Immobilien-finanzierungen für

Privatkunden in Deutschland abgewickelt. Der EPX wurde im Jahr 2005

gemeinsam mit dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung BBR

entwickelt und wird seitdem monatlich erhoben. Der Gesamtindex

besteht aus den Daten der Einzelindizes für Bestands- und

Neubauhäuser sowie für Eigentumswohnungen. Erläuterungen zur

hedonischen Berechnungsmethodik finden Sie unter

www.europace.de/presse/index-epx-hedonic/.



Über EUROPACE



Der internetbasierte Finanzmarktplatz EUROPACE wird von der

Europace AG und ihren Schwestergesellschaften betrieben. EUROPACE ist

die größte deutsche Transaktionsplattform für

Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein voll

integriertes System vernetzt mehr als 350 Partner aus den Bereichen

Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere tausend Nutzer

wickeln monatlich etwa 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von

rund 4 Mrd. Euro pro Monat über EUROPACE ab. EUROPACE ist mit dem TÜV

Datenschutzgutachten zertifiziert. Die Europace AG ist eine 100%ige

Tochtergesellschaft der Hypoport AG, die an der Deutschen Börse im

Prime Standard gelistet ist. Ende 2015 wurde Hypoport in den SDAX

aufgenommen.







